O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 20

Araruama

Decreto da prefeita Lívia de Chiquinho torna uso de máscaras obrigatório em Araruama. A partir desta segunda-feira(20), os moradores que forem as ruas terão que fazer uso de máscaras. O decreto também é extensivo a comerciante e prestadores de serviços.

São Pedro da Aldeia

A vereadora Bia de Guga garante que o projeto de resolução que propôs é constitucional. A moça enviou para esta coluna a redação do Artigo 141 do regimento interno da Câmara. Bia também disse que entraria com um pedido inconstitucional e antes consultou seu advogado.

Iguaba Grande

O prefeito de Iguaba Grande,Vantoil Martins, enviou a Câmara um projeto para ser votado que vai possibilitar a contratação de costureiras para confeccionar máscaras que serão distribuídas gratuitamente aos moradores iguabenses. A nota triste fica por conta do secretário, Paulo Rito, que deverá passar por um procedimento cirúrgico nos próximos dias. Força Paulo Rito!

Búzios

A postagem da vereadora Gladys, que se envolveu em confusão com um Guarda Municipal, no ginásio do INEFI, recebeu cerca de 1 milhão de visualizações. Nas ruas de Búzios, não se fala em outra coisa. Aliás, não foi a primeira vez que Gladys se envolveu em confusão com a guarda. “Corra que Gladys vem ai”! Coisas de Búzios!

Arraial do Cabo

A turma do beco da fofoca de Arraial do Cabo, garante que o ex-prefeito, Andinho e o vereador, tiveram um encontro na semana passada. Tudo teria acontecido em uma Pousada da Prainha. Segundo uma fonte, Léo Pato Roco, Léo Félix, João Marcos e Papu teriam participado do encontro.

Cabo Frio

Capitão Diogo é o mais novo nome na lista de pré candidato a prefeitura de Cabo Frio. Diogo diz que não quer fazer grupo político e diz que se for eleito para prefeito, o carro chefe de sua administração vai ser a segurança.