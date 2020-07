O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 20

Arraial do Cabo

O município de Arraial do Cabo recebeu, neste domingo, dez respiradores da prefeitura do Rio para o Hospital Geral, onde são atendidos os pacientes com a Covid-19.

O prefeito Renatinho Vianna esteve na capital no fim do mês passado reunido com o prefeito Marcelo Crivella e o Deputado Estadual Carlos Macedo reivindicando os aparelhos. O Hospital Geral de Arraial do Cabo está agora equipado agora com 19 respiradores. A prefeitura do Rio já cedeu 381 equipamentos a diversas prefeituras do Estado.



Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio, Adriano Moreno, foi alvo de uma enxurrada de criticas numa rede social depois do vazamento de um vídeo em que ele aparece saindo de um supermercado com a mulher, em Lumiar, na Região Serrana. Os internautas lembraram que os servidores estão com salários atrasados, que a secretaria de Saúde foi alvo de uma nova operação da Polícia Federal, na sexta-feira e que o próprio prefeito tem pedido que as pessoas permaneçam em casa devido a pandemia do novo coronavírus.

Adriano também recorreu a uma rede social para justificar a viagem a Serra: comemorar 23 anos de casamento. O prefeito lamentou que uma ida ao mercado tenha virado motivo para críticas, de acordo com ele, de pessoas ruins.



Búzios

O vereador Miguel Pereira esteve com o pré candidato a prefeito de Búzios pelo PDT, Leandro do Bope, na última sexta-feira (17). Segundo informações, Pereira teria feito um convite para Leandro se aproximar do pré Alexandre Martins. O encontro se deu no Aldeia de Geribá.

Iguaba Grande

A turma da boca maldita de Iguaba Grande anda falando que o vereador Tikinho continua nervoso. Em conversa com membros do DEM, estavam presentes Rodolfinho Pedrosa e Sassarico, Tikinho, não escondeu sua preocupação com uma possível desistência de Sassarico que anda meio desanimado. E agora?

São Pedro da Aldeia

Foi inaugurado em São Pedro da Aldeia, na última sexta-feira (20), o Hospital do Olho Lagos. Para o prefeito Cláudio Chumbinho, a abertura do hospital vai ser de grande benefício para o município e Região dos Lagos. Os vereadores Naldinho Linhares e Ediel Telles estavam presentes a cerimônia de inauguração.



Araruama

O vereador de Araruama Zé Antonio disse para o Jornal de Sábado, que segue firme como pré candidato a reeleição. Na semana passada, surgiu uma notícia de que ele estava desanimado. Zé Antônio culpou a oposição pelos “boatos”.