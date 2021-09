O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 20

Arraial do Cabo

O vereador Pedro Caju assumiu a cadeira da liderança do governo Marcelo Magno, na câmara de Arraial do Cabo. Nos corredores da câmara, o que se fala, é que Junior Chuchu, que exercia o cargo até então, é pré-candidato a deputado federal. Será?

São Pedro da Aldeia

O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel, inaugurou na semana passada a quadra poliesportiva da Escola Municipalizada Capitão Costa, no bairro da Cruz, e promete muito mais. Além do secretário de Educação, Elias Valadão, estavam presentes os vereadores, Franklin da Escolinha, Chimbiu, Mislene de Andrė e Márcio Soares. Todos estavam muito felizes no evento.

Iguaba Grande

O presidente da Câmara de Iguaba Grande, Balliester Werneck, ficou “bem na fita” com os servidores da Câmara, por ter efetuado os pagamentos na última sexta-feira (17). Pela cidade tem gente que garante que o moço só pensa no pleito de 2024. Mas já sabe que Fabinho Costa, chefe de gabinete do prefeito Vantoil Martins, também sonha com a cadeira de prefeito.

Búzios

O suplente de vereador de Búzios, Dida Gabarito, finalmente vai tomar posse amanhã, no lugar do vereador Lorran Silveira, que continua afastado da câmara. Segundo os fofoqueiros de plantão, Dida prometeu não chorar amanhã. Será que ele vai aguentar tantas emoções?

Araruama

O “primeiro ministro”, Chiquinho Da Educação, fez uma reunião na última sexta-feira (17), na Casa Bel com 10 vereadores para discutir política e sobre as eleições de 2022. O nome do vereador Júlio César Coutinho dominou a reunião. O vereador Russo, que é suplente na câmara Federal, já disse que vai concorrer outra vez para uma cadeira na câmara Federal. Tem gente achando que pode sair um “casamento político” de Júlio e Russo.

Cabo Frio

A construção de um posto de gasolina nas proximidades do Dormitório das Garças, em Cabo Frio, virou polêmica. O vereador Josias da Swel teria feito um requerimento para ter acesso ao processo. É sabido na câmara que um vereador da casa legislativa cabofriense têm sonhado o posto de gasolina. Que coisa!