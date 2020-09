O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 21

Búzios

Vai ser uma campanha “de mulher para mulher”. Duas mulheres estão compondo uma chapa de olho na cadeira de prefeito. São elas, Joice Costa (PP) e a vice, Marilene de Azevedo, comerciante da Praia de Geribá. Na região dos Lagos é a única dupla feminina que se tem notícia, em busca da cadeira executiva.

Cabo Frio

O Ministério Público acatou denuncia do vereador Rafael Peçanha, em face do prefeito de Cabo Frio, Adriano Moreno. Em voga, estão as exoneraçoes de servidores. Agora só resta esperar o que vai acontecer.

Iguaba Grande

A bela bolsa do Dr. Jales vem chamando a atenção na prefeitura. Dizem que o candidato Renatinho da Saúde já fez uma oferta para Jales, pela belíssima bolsa. Outro que também quer a bolsa é Júnior Bombeiro. Tem razão, a bolsa é bonita mesmo.

Dr. Jales e a cobiçada bolsa.

Araruama

Os fofoqueiros de plantão de Araruama estão falando que deu “cera na feira” de Araruama. Segundo informações, o encontro dos pre-candidatos André Mônica e Rodrigo Meira “saiu faísca”. Os dois teriam batido boca em plena feira de sábado, com grande platéia. André foi “diplomático” e saiu de fininho do local. Que coisa!

Arraial do Cabo

Rola nos bastidores da política de Arraial do Cabo que o final de semana foi de intenso o movimento na casa do ex-vereador, Almir Texeira. Segundo o Sombra, que teve que subir na árvore para ver a movimentação, o tema discutido era a campanha do candidato Ton Porto. Dizem que Almir Texeira é o conselheiro número 1 de Ton.

São Pedro da Aldeia

O canhão da fofoca de São Pedro da Aldeia anda bastante movimentado e concorrido. Na verdade, vai ficar muito mais, depois do dia 28 de setembro, quando começa campanha de candidatos a prefeito e vereador.