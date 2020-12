O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 21

Cabo Frio

Supostas imagens do prefeito de Cabo Frio, Dr. Adriano Moreno (DEM), com um arma na mão viralizam nas redes sociais, nesta segunda-feira (21) e deixaram os municípis perplexos. Segundo os internautas, o prefeito teria pego a arma após uma discussão com um morador que por sua vez teria criticado sua gestão. A assessoria de imprensa da prefeitura teria confirmado o ocorrido para o Portal RC24h, da repórter Renata Cristiane, alegando que o prefeito vem sofrendo “ameaças de um mesmo grupo, todos os finais de semana nos últimos meses na porta de sua casa”. Que situação.

Búzios

O prefeito em exercício de Búzios, Henrique Gomes, respirou aliviado com a decisão do desembargador, Cláudio Mello Tavares, que revogou a decisão do Dr. Rafael Baddini. O lockdown na cidade caiu como uma bomba para a administração pública municipal, para os comerciantes e trabalhadores do turismo. Haja coração!

Arraial do Cabo

Para os cientistas políticos de Arraial do Cabo, o prefeito em exercício, Serginho Carvalho, o Serginho Gogó, está perdido em suas ações na prefeitura. O moço exonerou vários secretários e funcionários, causando uma tremenda instabilidade na máquina administrativa. Vale lembrar que Serginho foi candidato a vereador em Arraial e teve apenas 107 votos. Falta representatividade política para Serginho.

Iguaba Grande

Preocupado com o crescimento da Covid-19, o prefeito Vantoil Martins anunciou em vídeo que pode comprar 60 mil doses da vacina CoronaVac, para imunizar os moradores de Iguaba. Iguaba faz parte de um grupo de municípios da Região dos Lagos, que fez contato com o Instituto Butantan para adquirir o imunizante.

Araruama

A prefeita Lívia de Chiquinho causou grande expectativa ao anunciar nesta segunda-feira (21) que fará um importante pronunciamento na próxima quarta-feira (23). Os mais próximos arriscam em que a moça vai desejar um feliz Natal e um próspero ano Novo para todos os municípes. O anucio foi feito na página do Facebook da prefeita.

São Pedro da Aldeia

Rola no canhão da fofoca de São Pedro da Aldeia, que os vereadores vão votar as contas de 2018 do prefeito Cláudio Chumbinho, na próxima quarta-feira (23). Pelo que se ouve nos corredores da Câmara, os nobres edis estão propensos rejeitá-las. Será?