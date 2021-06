O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 21

São Pedro da Aldeia

São Pedro da Aldeia vai manter a vacinação de pessoas com 50 anos ou mais até quarta-feira, das 8, ao meio-dia. A imunização acontece na Escola Miriam Alves Guimarães, às margens da RJ-140, no Posto de Saúde do Porto do Carro e na Escola Manoel Moraes da Silva.O “Arraial do Xô Covid”, no estacionamento da HAVAN, vacinou cerca de 1.100 pessoas no sábado. A partir de hoje, um novo público-alvo pode se vacinar: gestantes e lactantes que amamentem há até 12 meses e puérperas acima de 18 anos, mesmo sem comorbidade.

Cabo Frio

A Câmara de Cabo Frio aprovou projeto de Lei do vereador Josias Rocha Medeiros, o Josias da Swell, que obriga a prefeitura a distribuir medicamentos para o tratamento precoce aos pacientes com sintomas da Covid-19. O vereador, na justificativa do projeto, afirma que “existem evidências científicas que possibilitam a indicação de terapia farmacológica segura e eficaz para a COVID-19”, embora nenhum dos medicamentos do chamado tratamento precoce tenha comprovada eficácia científica. O uso de drogas como hidroxicloriquina, azitromicina ou do vermífugo Ivermectina, tem sido apontado por especialistas como responsáveis pelo agravamento da doença

Iguaba Grande

Ainda por ocasião do mês de aniversário de Emancipação política administrativa de Iguaba seguem as inaugurações de obras pela cidade. Nesta quarta-feira (23) será inaugurado o Laboratório de Diagnósticos da saúde às 11h e na quinta-feira (24) a tão esperada Rampa Acessível. O povo agradece.

Arraial do Cabo

A eleição da Abtpac vem sendo o tema mais comentado em Arraial do Cabo nos últimos dias. De um lado, Dr. Pedro Pinto, Dioguinho e Luciano Dj. Do outro, o vereador Shogum, que por onde passa fala que foi traído. Alguns donos de barco garantem que tudo isso vai parar na justiça. Já tem gente dizendo que a “água está muito mexida” e é preciso acalmar os ânimos. Agora é só aguardar os próximos capítulos.

Araruama

Rolou nos corredores da Câmara de Araruama que o clima anda quente no grupo do Whatsapp dos vereadores. A princípio, alguns vereadores teriam deixado o grupo, mas um informante garantiu que só o vereador Amigo Valmir teria saído. O motivo seria uma forte discussão com o coleguinha Magno Decho. Dizem que Amigo Valmir é muito nervoso. Que coisa!

Búzios

Estava tudo certo para os advogados do vereador Lorram Silveira darem entrada no pedido de 120 dias, nesta segunda-feira (21), mas um erro de digitação não permitiu. Segundo informações, na próxima quarta-feira (23), a secretária Lívia dará entrada no pedido e o presidente, Rafael Aguiar, fará a convocação do suplente Dida Gabarito, já na próxima segunda-feira (28). Dizem que Dida anda nervoso e sem dormir há alguns dias.