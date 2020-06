O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 22

Cabo Frio

Rola nos bastidores da política de Cabo Frio, que muita gente tem perdido o sono depois da vinda da Polícia Federal à Cabo Frio. Principalmente elementos que compõem a administração atual cabofriense. A Polícia Federal quer saber tudo sobre combate ao coronavírus e seus custos. E agora?



Iguaba Grande

O prefeito Vantoil Martins, que também é pré candidato a prefeitura, vai completar no próximo dia 28 junho um ano a frente da prefeitura Iguabense. Em entrevista ao Programa Bom Dia Litoral, na manhã desta segunda-feira (22), ele disse tem motivos para festejar e que Iguaba Grande hoje tem credibilidade.

Arraial do Cabo

O prefeito Renatinho Vianna, de Arraial do Cabo, disse em entrevista ao Programa Bom Dia Litoral que vem seguindo tudo que MP tem exigido para não se precipitar. Segundo Renatinho, por enquanto, o comércio permanece fechado, mas infelizmente alguns cidadãos não contribuem e desrespeitam a fiscalização.

Búzios

Não convidem as vereadoras Gladys Nunes e Joice Costa para mesma festa. As duas estão em rota de colisão. Na semana passada, Joice Costa mandou na tribuna que sua colega de Câmara que tanto fala em fantasma foi a que mais teve entre 2017 /2018. O Caldeirão tá fervendo e com certeza teremos novos capítulos.



São Pedro da Aldeia

Os pré candidatos a prefeitura São Pedro da Aldeia estão em busca de vice para compor chapa para o pleito eleitoral deste ano. Bruno Costa já escolheu Elizangela Vieira. Bia de Guga, não fala nada, mas tá garimpando. Fábio Pastel pode ter uma professora de vice e Dr. Stefano Leite, um “café cappuccino” para fechar chapa. Na política, o que se fala é que vice não pode tirar votos.

Araruama

A prefeita de Araruama, Lívia de Chiquinho, anunciou para o próximo sábado a inauguração do Hospital Geral Municipal, Dra. Jaqueline Prates. A unidade, localizada no Centro da cidade, contará com 4 centros cirúrgicos, 70 leitos e maternidade. A inauguração da unidade é esperada desde de dezembro de 2018.