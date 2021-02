O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 22

Arraial do Cabo

A prefeitura de Arraial do Cabo, através da secretaria de Educação, informou que a entrega da Avaliação Diagnóstica e cadernos de atividades acontecerão a partir do dia 01 de março. De acordo com a secretária, Isalira Gomes, a Avaliação Diagnóstica é uma importante aliada capaz de ajudar a identificar os pontos fortes e as dificuldades do alunos, principalmente em relação ao desenvolvimento durante o ensino online.

São Pedro da Aldeia

Uma boa ação da prefeitura de São Pedro da Aldeia: a Secretaria de Saúde está recrutando profissionais voluntários para a aplicação de vacinas contra Covid-19 no município. Médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, já formados e com carteira profissional em dia, pqodem se inscrever. Os interessados devem entrar em contato pelo e-mail: voluntariocovid@gmail.com .

Iguaba Grande

O presidente da Câmara de Iguaba Grande, vereador Balliester Wernec, têm falado para seus pares que pretende colocar seu nome para a disputa da eleição de prefeito em 2024. Só que informações dão conta que existem outros nomes surgindo no cenário político iguabense e dentro do grupo do prefeito Vantoil Martins. E agora?

Cabo Frio

Algumas nomeações na prefeitura de Cabo Frio vem chamando a atenção de muita gente do meio político. Na Câmara, os vereadores tecem vários comentários sobre. Dizem que “cabos e soldados” que ajudaram a eleger o prefeito, José Bonifácio (PDT), estão ficando de fora.

Búzios

Os buzianos estão de luto. Morreu na madrugada deste domingo (21) Jorge Russo, aos 76 anos, vítima de infarto. Jorge foi um dos principais emancipacionistas de Búzios. Nossos sentimentos.

Araruama

A prefeita Lívia de Chiquinho segue inaugurando obras pelo município. Nesta terça-feira (23) ela vai inaugurar o novo espaço do CRAM, CREAS e Conselho Tutelar. A moça não para mesmo.