O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 23

Búzios

A vacinação contra influenza começou hoje e em Búzios a equipe da secretaria Municipal de Saúde, foi às casas dos idosos. O prefeito André Granado fez questão de bater à porta de vários idosos. Muito importante atitude evitando a saída dos idosos de suas residências.

Arraial do Cabo

Por conta da pandemia do novo coronavírus, os idosos de Arraial do Cabo vão receber a vacinação contra a gripe em casa. Em caso de dúvidas, os moradores poderão entrar em contato direto com o agente de saúde que já acompanha a família.

São Pedro da Aldeia

A galera do Canhão da fofoca de São Pedro da Aldeia, respeitando o protocolo para evitar o coronavírus, desapareceu. Parabéns para todos! Mesmo assim, um “correspondente” do Canhão disse para está coluna que a Polícia Militar está tendo muito trabalho com comerciantes que não querem fechar seus estabelecimentos.

Iguaba Grande

O prefeito de Iguaba Grande, Vantoil Martins, reduziu em 80% as equipes de serviços públicos como capina, roçada, varrição e patrolamento entre outros. Segundo o prefeito, a decisão se faz necessário neste momento para evitar a propagação do novo coronavírus.

Araruama

A prefeita Lívia de Chiquinho lançou o DRIVE THRU da vacinação em Araruama. Os idosos terão que passar em um ponto de atendimento montado no Parque Menino João Hélio, na Praça Antônio Raposo, a partir desta terça-feira (24) de 9 às 16h. A moça saiu na frente.

Cabo Frio

Um anúncio de uma Licitação da Comsercaf, no valor aproximadamente de R$ 35 milhões, agitou os munícipes e internautas, na manhã desta segunda-feira. Vaguinha foi o único vereador de oposição que foi fiscalizar. O Nobre Edil chegou a fazer uma chamada para a Rádio Litoral FM, programa Bom Dia Litoral.