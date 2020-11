O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 23

Araruama

O vereador Júlio César Coutinho deve ser o próximo presidente da Câmara de Araruama. Segundo informações, Coutinho saiu na frente na preferência de alguns vereadores eleitos e reeleitos. Agora é aguardar o dia da eleição da mesa diretora na casa legislativa.

Cabo Frio

O prefeito eleito de Cabo Frio, José Bonifácio, vai à Sobral logo após a posse, com a futura equipe da educação, para conhecer o modelo de educação pública implantado na cidade cearense. Em dez anos, a nota da cidade nos anos iniciais no IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) passou de 4,9 para 9,1, sendo a mais alta de todo o Brasil. E o município tem ainda o melhor resultado nos anos finais do ensino fundamental. O sucesso é resultado de políticas públicas, que priorizam a alfabetização na idade certa, treinamento adequado dos professores, bônus financeiro para docentes e escolas com bom desempenho e autonomia para os diretores.

Iguaba Grande

O prefeito de Iguaba, Vantoil Martins, anunciou, durante entrevista para Rádio Litoral FM, que em breve o município poderá contar com uma Zona Especial de Negócios. Vantoil anunciou também que vai retomar o processo de instalação da FAETEC, suspenso em abril por conta da pandemia do novo coronavírus, e trará um polo da Firjan para a cidade, além da construção de duas novas escolas e duas novas creches na cidade. Vantoil Martins também adiantou que o pagamento do 13º salário está garantido e que estuda apenas se irá quitar o salário de dezembro dentro do próprio mês ou, no máximo, até o quinto dia util de janeiro.

Arraial do Cabo

O prefeito eleito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, ingressou com uma representação no Ministério Público contra a flexibilização das medidas de combate ao coronavírus, adotadas pelo atual prefeito Renatinho Vianna. Magno quer que o MP obrigue o atual prefeito a manter as medidas de prevenção e apresente as justificativas para a flexibilização no momento em que o aumento no número de casos no Estado atinge 152%. De acordo com o prefeito eleito, a flexibilização após a derrota nas eleições, soa como castigo e retaliação a população, considerando que a cidade não dispõe de serviço de UTI.

São Pedro da Aldeia

Rola no canhão da fofoca de São Pedro da Aldeia, que já surgem alguns nomes como possíveis secretários no governo do prefeito eleito Fábio do Pastel. São eles: Dr. Hidegard Milagres para Obras, Sheila Atala na Educação, Marco Orlando no Serviços Públicos, Dr. Pedro Canelas na procuradoria e Maria Márcia como “primeira ministra”. São conversas do famoso canhão da fofoca de São Pedro da Aldeia.

Búzios

O prefeito eleito de Búzios, Alexandre Martins (Republicanos), escolheu seu secretário para a pasta da Cultura. Trata-se de Luiz Romano, que assumirá a secretaria de Cultura de Búzios a partir de 1 de Janeiro de 2021.