O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 24

Búzios

A vereadora Gladys Nunes tentou, de novo, por meio de seus advogados, reverter sentença que a tornou inelegível, mas não conseguiu. No linguajar do futebol, “bateu na trave” outra vez. Dizem que a moça anda muito triste pelos corredores da Câmara de Búzios.

Iguaba Grande

A estrada da Capivara, que está sendo asfaltada, virou ponto de encontro do prefeito e dos pré-candidatos. Dizem que até Dona Suely Batista, conhecida como a “Dama de Ferro”, tem ido na Estrada da Capivara.

São Pedro da Aldeia

O prefeito de São Pedro da Aldeia, Cláudio Chumbinho, acusou o deputado SubTenente Mauro Bernardo de usar as redes sociais para espalhar desinformação. Mauro Bernardo criticou Chumbinho por vetar projeto de lei aprovado pela Câmara aldeense, que proibia a cobrança de consumo mínimo e por estimativa por parte da Prolagos. O prefeito explicou que não cabe a prefeitura determinar a política tarifária da Prolagos e que o projeto era inconstitucional. Chumbinho disse que o deputado além de espalhar desinformação, tenta, segundo ele, enganar a população. Que situação…

Araruama

Os pré-candidatos a prefeitura de Araruama, André Mônica e Lívia de Chiquinho, tem conversado com os moradores de Araruama nas redes sociais e lives. Pelo visto vai ser a campanha das lives.

Arraial do Cabo

A entrada do ex-prefeito, Henrique Melman, na disputa do pleito eleitoral de Arraial do Cabo, agita ainda mais o momento pré-eleitoral cabista. Renatinho Vianna, Marcelo Magno, Ton Porto e Henrique Melman vão disputar a eleição de novembro. Para os cientistas políticos de Arraial do Cabo, vai a eleição mais equilibrada de todos os tempos.

Cabo Frio

A nomeação de Eduardo Leal, como titular da secretaria de Obras de Cabo Frio, pode estar ameaçada por causa de uma possível intervenção do “homem forte” do governo do prefeito Adriano Moreno. A informação é de um membro do governo, que pediu para não ter seu nome divulgado. O homem forte em questão seria Cati, que não teria gostado da mudança.