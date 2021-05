O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 24

Iguaba Grande

A ida do chefe de Gabinete do prefeito Vantoil Martins, para o Galpão municipal virou motivo de especulação nos bastidores da política da cidade. Fabinho goza da confiança do prefeito e pelo visto vai fazendo um “estágio” de olho no futuro. Ele está com a faca e o queijo na mão.

Araruama

O requerimento do vereador Nelsinho Do Som, para demolir o posto de gasolina que está desativado no centro da cidade de Araruama, vêm dando o que falar. Alguns vereadores estão de acordo, mas o edil Eloy Ramalho não concordou. E agora?

Arraial do Cabo

A Secretaria de Educação de Arraial do Cabo, deu início a entrega de Kits Alimentação para alunos do ensino municipal, nesta segunda-feira (24). Para receber os kits é necessário autorização de próprio punho, assinada, cópia de certidão de nascimento do estudante e cópia de documento com foto do responsável do aluno. Para tirar dúvidas ligue 2622-4924.

São Pedro da Aldeia

O prefeito Fábio do Pastel surpreendeu os moradores ao expor em praça pública os veículos do município deixados pelo governo Chumbinho. A frota está exposta em frente a garagem municipal, na Avenida Francisco Coelho, no centro da Cidade. São inúmeras ambulâncias, kombis e diversos outros veículos que estavam na garagem do município. Quem visitar a exposição de sucatas para ver de perto vai encontrar duas faixas com as seguintes inscrições: “vamos tirar o lixo de- baixo do tapete” e “dinheiro público não deve ser tratado assim”.

Cabo Frio

O prefeito José Bonifácio cedeu a campanha “Castra Zé”, da vereadora Carol Midori, para que ele sancionasse o Projeto de Lei que implanta a castração gratuita de animais em situação de rua ou de famílias de baixa renda. Na sexta-feira, o prefeito recebeu a vereadora no gabinete, para falar sobre o projeto. A reunião contou com a presença do vereador Davi Souza e de Jânio Mendes. Bonifácio admitiu que os animais de rua de Cabo Frio precisam ser acolhidos, disse que houve um erro de comunicação e garantiu que o projeto, que ele vetou anteriormente, será implantado na cidade.

Búzios

O Hospital Rodolpho Perissé agora conta com um equipamento de Hemodiálise, uma antiga reivindicação da população Buziana. De agora em diante não haverá mais a necessidade do deslocamento de pacientes para outros municípios, quando precisarem da realização desse procedimento, trazendo muito mais conforto e comodidade aos moradores. Parabéns, a população merece!