O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 25

Cabo Frio

Já não bastasse a cobrança de um relatório de gastos do hospital de campanha, agora a vereadora Letícia Jotta cobra também na justiça as notas fiscais de compras das cestas básicas. Tá ficando difícil para o prefeito Adriano Moreno. Os vereadores cobram do governo o mínimo de transparência.

Búzios

O prefeito de Búzios, André Granado, disse em entrevista ao Programa Bom Dia Litoral, da Litoral FM, que estaria suspendendo a compra de cestas básicas para moradores do município buziano. Segundo o prefeito, a confusão formada com uma série de denúncias e que motivou uma Ação Civil Pública seria o motivo. E agora?

São Pedro da Aldeia

Desde da última sexta-feira (22), parte do comércio de São Pedro da Aldeia foi autorizada a reabrir. Segundo o prefeito Cláudio Chumbinho, todos os empresários tiveram que assinar um termo de compromisso. Todos terão que seguir o decreto do prefeito visando dar segurança aos moradores e clientes. Nos próximos dias, Cláudio Chumbinho, deve se reunir com proprietários de restaurantes para traçar uma forma de reabertura.

Iguaba Grande

O locutor Ciel é o novo contratado para jogar no “time” do prefeito, Vantoil Martins. Ciel fez parte da equipe da ex-prefeita, Grasiella Magalhães. Na boca maldita de Iguaba, o que se fala é que Ciel já treina para anunciar Vantoil Martins, no próximo pleito eleitoral.

Araruama

A prefeita Lívia de Chiquinho mesmo em meio a pandemia do Coronavírus anuncia inauguração atrás de inauguração. Para pessoas ligadas ao gabinete, a moça tem falado que vai continuar inaugurando o que tiver de inaugurar. Do outro lado. a oposição critica a flexibilização decretada pela prefeita. O “caldeirão” ferve.

Arraial do Cabo

A prefeitura de Arraial do Cabo segue o cronograma de entrega de kits de segurança alimentar para alunos da rede municipal. A escola municipal Luiz Sobrinho e a Creche Maria do Socorro, ambas no distrito de Monte Alto, estarão efetuando as entregas dos kits nesta terça-feira (26).