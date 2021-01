O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 25

Cabo Frio

O ex-vereador e ex-deputado de Cabo Frio, Jânio Mendes, testou positivo para COVID-19. Jânio passa bem e está em casa, em tratamento domiciliar. José Gonçalves, pai do ex-vereador, Alfredo Gonçalves, continua internado, em estado grave, em um hospital do Rio, vítima da doença. Ele tem noventa anos. A mulher e a filha foram infectadas, mas seguem tratamento domiciliar. A ex-primeira dama, Jusete Correa, também segue internada, em estado grave, na UTI, após testar positivo para COVID-19. Zete, que é esposa de Alair Corrêa, está internada desde do dia 6 de Janeiro.

Arraial do Cabo

Todo mundo sabe que: quem fala o quer, pode ouvir o que não quer. Foi o que aconteceu com o ex-vice-prefeito, Sérgio Carvalho. O moço, ao sair da prefeitura, teria falado que deixou nos cofres públicos cerca de R$ 7 milhões para pagar o funcionalismo. Diante do fato, o atual prefeito, Marcelo Magno, foi para as redes sociais e desmentiu o senhor Serginho Gogó.

Araruama

O município de Araruama recebeu, nesta segunda-feira (25), o primeiro lote da vacina AstraZeneca/Oxford. Foram 1.380 doses da vacina para continuidade a vacinação dos grupos prioritários, conforme protocolo. A prefeita Lívia de Chiquinho deu a notícia em sua página no Facebook.

Búzios

Vai ser uma boa discussão para os pais de alunos e professores. Está previsto para o mês de abril o início do ano letivo. O SepeLagos com certeza vai participar das discussões. Segundo a secretária, neste momento, as aulas serão realizadas de forma remota, por meio virtual. Fonte: Prensa de Babel Búzios.

Iguaba Grande

O prefeito de Iguaba Grande, Vantoil Martins, recebeu na última sexta-feira (22), o irmão do prefeito de Duque de Caxias, Gutemberg Reis. O encontro tratou de emendas para a saúde e infraestrutura. Agora é esperar o resultado.

São Pedro da Aldeia

São Pedro da Aldeia recebeu, nesta segunda-feira (25), 1.070 doses da vacina Oxfor/AstraZeneca, contra a Covid-19. A aplicação dessa remessa será destinada apenas os profissionais da saúde, acima de 60 anos, que estão em atuação e que não foram vacinados pela CoronaVac na última semana.