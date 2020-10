O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 26

Cabo Frio

O candidato a prefeito pelo MDB, Marquinho Mendes, teve sua candidatura indeferida pela justiça eleitoral de Cabo Frio. K ex-prefeito ainda pode recorrer da decisão e já falou na redes sociais que seus advogados estão cuidando do assunto. O Caldeirão político ferve em Cabo Frio.

Iguaba Grande

A ex-prefeita Grasiella Magalhães (PP) teve sua candidatura indeferida pela justiça eleitoral de Iguaba. A notícia agitou os bastidores da política iguabense. Na cidade, a grande pergunta é o que vai acontecer nos próximos dias.

Araruama

O sargento da Polícia Militar, Alan Marques de Oliveira, foi preso no sábado (24), apontado pela polícia como mandante do assassinato do jornalista Leonardo Pereira Pinheiro, do site A Voz de Araruamense. Também foi preso Cleisener Vinicius Brito, conhecido como Kekei, que segundo a polícia teria sido cúmplice do sargento. Para a polícia, o jornalista, que era pré-candidato a vereador, teria sido morto pois seria concorrente da mulher do sargento, a cirurgiã-dentista, Elizabete Faria Abreu, que concorre a uma cadeira na câmara pelo DEM.

Búzios

Candidata a prefeita de Búzios, a atual vereadora Joice Costa (Progressistas), desistiu da candidatura e tomou a decisão de apoiar o candidato a prefeito, Alexandre Martins, do Partido Republicanos. Segundo Joice Costa, o momento é de união.

Arraial do Cabo

O candidato a prefeito de Arraial do Cabo, Ton Porto (DEM), terá como vice, no lugar de Tê, Ana Lúcia, conhecida como Ana da Colônia. Com a candidatura indeferida, Tê “partiu”. Dizem que o parecer final foi do advogado, Pedro Pinto.

São Pedro da Aldeia

A galera do canhão da fofoca, de São Pedro da Aldeia, garante que a disputa da eleição deste ano vai ser muito acirrada. Tem que ouse falar que vai ser como uma corrida de cavalo, “cabeça a cabeça”. Será?