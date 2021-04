O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 26

Araruama

O “primeiro ministro” Chiquinho da Educação fez uma live na semana passada, com os vereadores que caminharam com a prefeita Lívia de Chiquinho, prometendo fazer uma nova live com os que não caminharam. Segundo o papo que rola nos corredores da Câmara, os vereadores Penha Bernades, Oliveira, Thiago Pinheiro, Eloy Ramalho, Raimundo, Luiz do Táxi e Pastor Sérgio Murilo estão aguardando a tal live. Há quem diga que já tiveram pedidos para que o Pastor Sérgio ore no Mirante da Paz para que esse dia chegue logo.

Arraial do Cabo

Os “folclóricos” Drº Pedro Pinto e Capitão Clóvis anunciaram neste fim de semana, que vão convidar o prefeito Marcelo Magno para fumar charuto, dar volta de iate e comer frutos do mar. A dúvida ficou por conta do convite a Ronnie Plácido, o “homem do chapéu”, e agora conhecido como o “gênio da lâmpada”. Será que vão convidar Ronnie para o encontro?

Cabo Frio

O empresário do segundo distrito, Carlos Alberto Mazola, conhecido como Pezão, negou que tenha vazado o áudio da vice-prefeita Magdala Furtado, na semana passada, mas confirmou que esperava, pelo menos, vinte vagas de emprego na prefeitura. A vice-prefeita disse em entrevista a um site de Tamoios, no fim de semana, que se sentiu traída pelo empresário e confirmou a decepção com o governo do prefeito José Bonifácio por não conseguido empregar ninguém. Pezão, em entrevista ao Bom Dia Litoral, não soube precisar o montante do investimento na campanha de José Bonifácio no segundo distrito, disse que espera uma ligação da vice-prefeita e o cumprimento da promessa de campanha.

São Pedro da Aldeia

Em São Pedro, ainda é forte os rumores de que o prefeito Fábio do Pastel fará mudanças em sua equipe. E também se fala muito que as secretarias de Obras e Meio Ambiente estão na lista de mudanças. Já o procurador Drº Peter Samerson ganhou força nos últimos dias com o apoio do habilidoso Drº Pedro Canellas, isso é o que se fala no Canhão da Fofoca.

Búzios

A Câmara de Búzios elege amanhã o presidente da casa e os integrantes da mesa Diretora, que assumem os cargos nos dois últimos anos de mandato. A base de apoio do prefeito Alexandre Martins teria rachado por conta da eleição. A crise foi provocada, segundo fontes da Câmara, pela tentativa de interferência do executivo na escolha do presidente. Alexandre lançou o nome de Rafael Aguiar em detrimento da candidatura de Lorran Silveira. Lorran espera vencer com o apoio dos vereadores Aurélio, Niltinho, Gugu de Nair e Raphael Braga. Rafael conta com os votos de Dom, Vitinho e Josué. A eleição em Búzios é feita em votação aberta.

Iguaba Grande

Os vereadores de Iguaba Grande devem fazer uma reunião nesta terça-feira (27) para tratar sobre a eleição da mesa diretora. Aliás, a sessão da Câmara de amanhã será às 10 horas. Até então, o presidente da casa, o vereador Balliester Werneck, não vem dando muita importância para a eleição. Vamos ver no que vai dar.