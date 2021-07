O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 26

Cabo Frio

As aulas presenciais na rede municipal de Cabo Frio ser retomadas de forma escalonada. Em 15 de agosto, 50% das escolas ser reabertas. Em 15 de setembro, 70% devem iniciar o ano letivo e em 18 de outubro todas as unidades estar funcionando com 100% da capacidade. As datas foram definidas pelo Juiz da Primeira Vara Cível de Cabo Frio em audiência de conciliação e entre a Secretaria de Educação e o Ministério Público. As escolas podem ser fechadas caso o município adote a bandeira roxa.

Na bandeira vermelha, as unidades funcionam com 30% dos alunos em sala. Na bandeira laranja, a taxa sobe para 50%. Na bandeira amarela 70% e na verde 100%.

São Pedro da Aldeia

São Pedro da Aldeia marcou para o dia 17 de agosto a audiência pública no bairro Campo Redondo, que vai debater as atividades da pedreira que ocupa uma grande área no bairro. O evento, que vai contar com a participação do prefeito Fábio do Pastel, será realizado na praça principal, na Rua Silva Jardim, entre quatro da tarde e sete da noite. O objetivo é buscar sugestões para a revisão da Lei de zoneamento urbano no bairro. O fechamento da pedreira foi uma das promessas de campanha do atual prefeito aldeense diante das demandas de moradores por conta dos tremores, barulho, e doenças respiratórias, provocadas pela atividade.

Arraial do Cabo

A prefeitura de Arraial do Cabo efetuou na última quarta-feira (21) o pagamento dos servidores comissionados e contratados refente ao mês de dezembro de 2020. Segundo informações da assessoria de imprensa, do prefeito o valor foi de aproximadamente R$2.800 milhões de reais, que vai aquecer a economia do município cabista.

Búzios

Os fofoqueiros de plantão da Praça Santos Dumont e Rua das Pedras, em Búzios, andam falando que o o suplente de vereador Samuel da Bike tem feito reunião com algumas pessoas pela cidade. Falam também que o assessor, Ariel Santana é quem tem cuidado de toda agenda do moço. Enquanto isso, o vereador Aurélio Barros se prepara para não levar “gol” de bicicleta. Que coisa!

Araruama

O casal mais badalado do município de Araruama virou tema das rodas de conversas na semana e pelo visto por alguns. A dupla Oliveira da Guarda e Penha Bernardes, que postou fotos no Instagram sacudiu linguarudos da cidade. Por último, as apostas para saber quem vai ser convidado para ser padrinho. Encabeçando a lista o casal, Lívia e Chiquinho, depois Nelsinho Som e o presidente da Câmara de Araruama, Júlio César Coutinho. Mas o que não falta é gente querendo ser padrinho. Eles são mesmo sortudos.

Iguaba Grande

O povo de Iguaba Grande está na maior euforia com o “pacotão” de obras anunciado pelo prefeito, Vantoil Martins, na semana passada. Por onde se passa não se fala em outra coisa. Moradores de bairros como, Vila Nova, Iguabela, Canela Cyti e outros estão na expectativa de que seus bairros seram transformados.