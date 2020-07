O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 27

Iguaba Grande

O município de Iguaba Grande ganhou um belo ponto turístico no último sábado. Trata-se do do Espaço Ecológico Cecília Barbosa da Silva, na Lagoa de Bulcão. Quem for ao local vai comprovar.

Arraial do Cabo

A Secretaria de Segurança Pública de Arraial do Cabo impediu a entrada de mais de 300 veículos no município no fim de semana. Casos de desrespeito a agentes públicos também foram registrados. Ao todo, 6 veículos foram encaminhados para a delegacia de polícia. Em Arraial do Cabo só podem entrar moradores, pessoas que comprovem residência na cidade ou prestadores de serviço. As pessoas que residem em outros municípios, mas tem casa em Arraial não foram impedidas de entrar na cidade.



Búzios

O prefeito de Búzios, André Granado, vai flexibilizar ainda mais as medidas de prevenção a propagação do novo coronavírus e permitir a abertura de Igrejas e academias. As igrejas poderão retomar as atividades presenciais a partir do próximo domingo. O decreto determina a obrigatoriedade do uso de máscara e estabelece a distância mínima de dois metros entre fiéis. Idosos maiores de 60 anos e pessoas do grupo de risco devem permanecer em casa. As academias deverão pré-agendar as aulas e garantir o distanciamento mínimo obrigatório para o exercício de prática esportiva, que é de 3 metros e o uso obrigatório de máscara facial durante a prática de exercícios físicos.

Cabo Frio

Os municípios da Região dos Lagos recebem nos próximos dias pouco mais de R$ 27 milhões e meio do Ministério da Saúde, através do Fundo Nacional de Saúde. O dinheiro pode ser usado na atenção prime especializada, vigilância em saúde, assistência farmacêutica e na compra de suprimentos, insumos e produtos hospitalares. Cabo Frio vai receber a maior parcela, R$ 8 milhões e meio.

Araruama

O município de Araruama vai receber nos próximos dias cerca de R$ 4 milhões e 200 mil. Os valores serão do Ministério da Saúde, através do Fundo Nacional de Saúde.

São Pedro da Aldeia

Desde última sexta-feira (24), o município de São Pedro da Aldeia retomou as atividades hoteleiras. O prefeito Cláudio Chumbinho exigiu que os proprietários dos estabelecimentos assinatura de um Termo de Reponsabilidade e Compromisso.