O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 28

Cabo Frio

O vereador Ricardo Martins da Silva deixou a UTI e foi transferido para um quarto do Hospital Santa Isabel. Ele foi baleado na sexta-feira, quando estava num bar no bairro Jardim Esperança. O atirador foi preso na rodovia RJ-140, em São Pedro da Aldeia, quando tentava fugir. A Polícia Civil investiga o motivo do crime, mas as primeiras informações apontam para crime passional. Testemunhas afirmam que o crime teria sido motivado por um caso amoroso de Ricardo com a mulher do atirador, que é ex-funcionário do vereador.

Búzios

Os cartões “Auxílio Alimentação” dos alunos da rede municipal de Búzios que não foram retirados nas escolas, estão disponíveis, na Subprefeitura na Rasa e na Secretaria de Educação, no centro. Os cartões podem ser retirados de segunda à sexta-feira, de 9 às 17h, mediante apresentação de documento de identificação com foto. As demais parcelas de 200 reais serão creditadas automaticamente até dezembro. Os valores são acumulativos, caso o beneficiário não tenha usado o total da parcela, o saldo restante permanece para o mês seguinte.

São Pedro da Aldeia

Os candidatos a prefeitura de São Pedro da Aldeia estavam preparados para largada eleitoral, mas não foram para rua. Tudo porquê caminhada, comício e outros eventos não estão permitidos até 6 de outubro.

Arraial do Cabo

O primeiro dia de campanha para prefeito e vereador foi ofuscado pelo tiroteio ocorrido na belíssima Prainha, no último fim de semana. O episódio mexeu com todos os moradores e turistas que estavam na cidade.

Araruama

Uma disputa eleitoral vem chamando a atenção dos moradores de Araruama. Trata-se dos irmãos Luiz do Táxi e Penha Bernardes, atual presidente da Câmara Municipal. Os dois são candidatos no mesmo partido, o PL, caracterizando uma disputa em família. Quem vai levar a melhor?

Iguaba Grande

Começou neste domingo, em Iguaba Grande, o campeonato de futebol amador. Dizem que fora das 4 linhas, tinha tanto candidato a vereador, que dava para montar vários times. É que a campanha começou.