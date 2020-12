O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 28

São Pedro da Aldeia

Os vereadores aldeenses reprovaram as contas referentes ao ano de 2018, do prefeito Cláudio Chumbinho (PP), nesta segunda-feira (28). Mesmo com parecer favorável do TCE, os nobres edis não perdoaram Chumbinho. Dos dez vereadores, 9 acompanharam o parecer da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. A vereadora Bia de Guga não participou da sessão.

Cabo Frio

O prefeito eleito de Cabo Frio, José Bonifácio, garantiu que vai pagar salários de dezembro e o décimo terceiro dos servidores que não receberem. O pagamento, entretanto, de acordo com Bonifácio, vai ocorrer a medida que o governo tiver sobra de recursos. O prefeito voltou a afirmar que vai priorizar o pagamento dos aposentados e pensionistas e que deve pagar o mês de janeiro nas primeiras semanas de governo. José Bonifácio disse que pretende se reunir com presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Cláudio de Mello Tavares, para tentar impedir o arresto, em janeiro, de 20 milhões de reais do ICMS.

Arraial do Cabo

O prefeito interino de Arraial do Cabo, Sérgio Carvalho, prorrogou por noventa dias o Estado de Calamidade pública no município, devido ao novo Coronavírus. O prefeito, também por decreto, proibiu a realizaçao de eventos públicos que gerem aglomeração de pessoas, durante a virada do ano em Arraial do Cabo. O decreto também estabelece novas medidas de restrição e prevenção a COVID-19. O atendimento em bares e restaurantes está limitado a dois terços da capacidade. O decreto proíbe a utilização de embarcações para promoção de festas privadas com DJ, e o uso de qualquer espaço como pista de dança coletiva.

Araruama

O dia da eleição da Câmara está chegando e os corredores da casa legislativa araruamense estão agitados. Pelo o que se fala, Júlio César Coutinho é o favorito. Tem gente dizendo que o primeiro ministro Chiquinho da Educação já “converteu” o pastor Murillo. Os vereadores Penha Bernardes e Oliveira da Guarda também já estariam fechadinhos com Júlio César Coutinho. Segundo informações, a dupla teria dado a palavra. Agora é só aguardar.

Búzios

O Ministério Público do Estado do Rio notificou organizadores de festas e eventos em Búzios para que divulguem em seus sites na internet que a realizaçao de eventos está proibida na cidade por conta da pandemia da Covid-19. O MP quer também que que os organizadores divulguem as medidas de restrição e os procedimentos de restituição dos valores cobrados por ingressos já adquiridos. Em Búzios, estabelecimentos comerciais podem funcionar com até 50% da capacidade. Hotéis e pousadas também devem trabalhar com 50% da capacidade em dias úteis e com 70% aos sábados, domingos e feriados.

Iguaba Grande

O prefeito de Iguaba Grande, Vantoil Martins, divugou hoje nomes novos para compor sua equipe de governo. Entre os citados estão: Marcelo Costa, para a secretaria de administração, Ronem Antunes, para secretaria de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos, além de Eron Bezerra, que faz parte do governo de São Pedro da Aldeia. O “time” está reforçado.