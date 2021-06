O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 28

Iguaba Grande

O vereador Elifas Ramalho é um dos mais felizes da Câmara de Iguaba. Agora jogando no “time” político do prefeito, dizem que o moço já sentou na “janela do ônibus”. Elifas anda falando pela cidade. “Você que está em dúvida, vem com a gente, é só começo”.

Arraial do Cabo



Rola nos corredores da Câmara de Arraial do Cabo que alguns vereadores não estão nada satisfeitos com o presidente Showgum. Segundo informações, o moço tá “off” e não teria atendido nenhum colega nesta segunda-feira (28). A sessão desta terça-feira (29) pode ser prá lá de quente. O que Shogum teria feito com seus colegas?

Araruama

A prefeita Lívia de Chiquinho recebeu em seu gabinete na manhã desta segunda-feira (28) o senhor Erasmo do grupo Dom Atacarejo S/A, e o entregou o alvará de início das obras. O empreendimento deve gerar cerca de 600 a 800 empregos para os munícipes. O Atacarejo será construído nas proximidades do trevo da Gigi.

São Pedro da Aldeia



O ex-prefeito de São Pedro da Aldeia, Cláudio Chumbinho, usou uma rede social para desmintir o prefeito Fábio do Pastel e as informações que circularam no fim de semana, de que ele teria deixado uma dívida de R$ 284 milhões. Chumbinho garantiu que não deixou nenhuma dívida após oito anos de mandato e ressaltou que pagou R$ 46 milhões de uma dívida milionária que herdou de governos passados e parcelou.

O ex-prefeito frisou que não entende porque tem sido alvo dos ataques de Fábio do Pastel e lembrou que o atual governo só vai conseguir contrair empréstimo de R$ 30 milhões, porque ele tirou o município do Cadastro Único de Convênios, o chamado “CAUC”, uma espécie de SPC.



Búzios

Os trabalhadores da Educação de Búzios decidiram, em asembleia, mantrer a greve pela vida, contra a retomada das aulas presenciais e acusaram o governo do prefeito Alexandre Martins de perseguir a categoria e cortar salários. A categoria também acusa a secretária de Educação de se recursar a fornecer Equipamentos de Proteção Individual e exige que o governo implemente políticas públicas emergenciais para garantir condições de segurança sanitária.

Segundo o sindicato, depois de mais de 1 ano e 3 meses de pandemia, a prefeitura não fez nada para garantir o direito à educação, mas determinou o corte nos salários de junho dos dias de trabalho presencial entre janeiro e abril.

Cabo Frio

O secretário de Ciência e Tecnologia do Estado, o deputado cabofriense Sérgio Luiz Costa Azevedo Filho, o Doutor Serginho, anunciou que o UNILAGOs deve ser reaberto no prazo de um mês para tratamernto da COVID. Serginho revelou, ainda, que o prédio vai ser desapropriado pelo Estado e ressaltou que não cabe comparar os custos, estimados em pouco mais de R$ 17 milhões, com os valores gastos pela prefeitura ano passado.

O Estado vai comprar todos os equipamentos e maquinários, inclusive respiradores para 20 leitos de UTI. A unidade terá ainda 40 leitos de enfermaria. Ano passado a prefeitura alugou os equipamentos e maquinários da unidade.