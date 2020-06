O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 29

Araruama

O Hospital Municipal Doutora Jaqueline Prates foi inaugurado neste sábado (27) pela prefeita Lívia de Chiquinho. Parabéns a prefeita e aos munícipes pela conquista! O evento foi um sucesso, mas os vereadores Heleno e Amigo Valmir se envolveram numa confusão e quase que o “barraco caiu”. A turma do deixa disso teve que entrar para separar os dois. O Sombra viu tudo.

Búzios

O prefeito de Búzios, André Granado, decidiu ampliar as medidas de flexibilização contra a propagação do novo cororonavírus e liberou hotéis e pousadas a comercializar reservas para o mês de agosto. O prefeito buziano, no decreto assinado semana passada, também autoriza a circulação de vans com capacidade máxima de 80% da lotação e abertura das lojas de roupas. André Granado reúne amanhã, às dez horas, na praça atrás da prefeitura, com representantes de academias da cidade para discutir os protocolos para reabertura.



São Pedro da Aldeia

O presidente da Câmara de São Pedro da Aldeia, vereador Bruno Costa, foi transferido, no sábado, do Hospital Roberto Chabo, em Araruama, para o Centro de Tratamento para a COVID-19 em Magé. A transferência foi confirmada pelo vereador Ronaldo Linhares de Macedo, o Naldinho, que também foi infectado com o COVID-19, mas se recupera em casa. O Centro de Tratamento para a COVID-19 em Santo Aleixo, no segundo distrito de Magé, é um hospital de referência que atende exclusivamente aos pacientes graves da doença, com estrutura montada de acordo com os requisitos OMS.



Cabo Frio

A vereadora Alexandra Codeço protocolou, na semana passada, um projeto de lei que concidera academias e centros de condicionamento físico e esportivos atividades essências em períodos de pandemia. Alexandra também é autora do polêmico projeto que autoriza a reabertura dos templos. O projeto depende da sanção do prefeito Adriano Moreno.

Iguaba Grande

O prefeito Vantoil Martins completou neste domingo (28) um ano à frente da prefeitura. Segundo o próprio, foram 12 meses de muitas realizações, mesmo com um orçamento acanhado.

Arraial do Cabo



O vereador Luciano Tequinho tem falado para amigos que é pré candidato a cadeira de vereador e quer ser tri campeão. Segundo o vereador, seus advogados estão tentando anular sessão que votou contra contas da época em que foi prefeito. Se conseguir, Andinho também será beneficiado. Andinho e Tequinho estão na expectativa.