O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 30

Cabo Frio

Os empresários de Cabo Frio tentaram a reabertura do comércio, mas o prefeito Adriano Moreno não atendeu os pedidos. Um grupo que foi a uma reunião na última sexta-feira saiu em ” pé de guerra” com o prefeito. Que coisa!

São Pedro da Aldeia

O prefeito de São Pedro da Aldeia, Claudio Chumbinho, foi internado no sábado (28), na Clinerp, em Cabo Frio. Segundo boletim médico, Chumbinho está com pneumonia e suspeita de Coronavírus. Chumbinho aguarda exame.

Araruama

A prefeita Lívia de Chiquinho ouviu os apelos de alguns comerciantes e liberou a abertura de uma parte do comércio. Até porque com os salários dos servidores em dia, o comércio vai respirar.

Iguaba Grande

A secretaria de Saúde de Iguaba Grande teve boa notícia com dois resultados negativos no fim de semana. Logo apareceram mais dois casos suspeitos que aguardam resultado. A luta é grande, mas o prefeito Vantoil Martins liberou a reabertura do comércio comércio com restrições.

Búzios

Em Búzios, o prefeito André Granado não mudou nada e quarentena continua. Sendo assim, o comércio vai continuar fechado até segunda ordem. Apenas supermercados e farmácias funcionam no momento.

Arraial do Cabo

O prefeito Renatinho Vianna, de Arraial do Cabo, havia marcado para esta segunda-feira a abertura parcial do comércio cabista, mas voltou atrás da decisão, ou seja, o prefeito recuou e vai seguir a quarentena em Arraial. Inicialmente o comércio passaria a funcionar a partir desta segunda-feira e cidade ficaria fechada. Renatinho usou as redes sociais para comunicar o povo que estava reafirmando a quarentena. “Tudo como dantes no quartel de Abrantes”.