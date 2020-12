O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 30

Búzios

O prefeito eleito de Búzios, Alexandre Martins, anunciou durante live, numa rede social, que vai prorrogar o auxilio emergencial para professores e alunos da rede municipal, por dois ou três meses, devido a pandemia do novo coronavírus.

A renda básica, criada pelo prefeito afastado André Granado, beneficia com mil reais, todos os professores moradores de Búzios, com lotação na Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, que tiveram seus contratos rescindidos quando foi decretado estado de Calamidade Pública na cidade, e as aulas foram suspensas por conta da pandemia da COVID-19.

O governo municipal também criou, em setembro, um auxílio alimentação destinado ao todos os 8.190 alunos da rede pública do ensino municipal. Eles recebem, mensalmente, 200 reais para auxiliar na alimentação, já que estão impossibilitados de frequentar a escolas em razão da pandemia. O dinheiro é liberado através do “Cartão Auxílio Alimentação” que tem movimentado e aquecido a economia local, movimentando os mercados e os estabelecimentos credenciados da cidade, a partir do incremento na compra de gêneros alimentícios realizado pelas famílias dos alunos contemplados.

Iguaba Grande

O prefeito de Iguaba Grande, Vantoil Martins, elevou o nivel de risco de contaminação do novo coronavírus na cidade, de baixo para moderado, e adotou medidas de restrição para tentar frear o avanço da

doença. O novo decreto, que já está em vigor, determina que as pessoas que integram o grupo de risco, permaneçam em casa; proíbe a realização de eventos e atividades com a presença de público, e impõe restrição de horário a vários estabelecimentos comerciais. O decreto também torna obrigatório o uso de máscara de proteção e autoriza o funcionamento de igrejas e templos, com limite de ocupação de 50% da capacidade.

Cabo Frio

O futuro prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, vai administrar um orçamento, no primeiro ano de mandato, de 883 milhões de reais, 123 milhões a menos que orçamento deste ano, estimado em R$ 956 mi. A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara realiza nesta quarta-feira (02),

às dez horas, audiência pública para discutir a Lei Orçamentária. Devido o risco de disseminação do COVID19, a Casa Legislativa restringirá o acesso a assistência do Plenário. O evento será transmitido pelos canais oficiais da Câmara no Facebook e Youtube.

Arraial do Cabo

O ex-prefeito de Arraial do Cabo, Wanderson Cardoso de Brito, o Andinho, que está com a Covid-19, não está mais entubado. Na manhã desta segunda-feira (30) os médicos retiraram o tubo de oxigênio e agora, segundo familiares, as próximas 48 horas serão muito importantes.

Araruama

Rola nos bastidores da política de Araruama que vai surgir uma “onda” pela para que Lívia de Chiquinho seja pré-candidata ao governo do estado. Para os cientistas políticos, já que o município que tem um “primeiro ministro”, tudo pode acontecer. Coisas da política.

São Pedro da Aldeia

A movimentação no canhão da fofoca de São Pedro da Aldeia, anda forte, segundo os fofoqueiros de plantão. O motivo seria a preocupação de alguns cabos eleitorais, que fizeram parte da campanha do prefeito eleito, Fábio do Pastel, que estariam na esperança de serem convocados para compor a equipe de governo. Dizem que tem gente à base de calmante. Que coisa!