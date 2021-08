O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 30

Araruama

Araruama vai exigir, a partir da próxima quarta-feira, o certificado de vacinação contra a Covid-19, para acesso a casas e salões de festas, cinema, clubes, estádios, academias, piscinas e cursos. É o que determina o novo decreto da prefeita Lívia Bello. O estabelecimento deverá exigir o comprovante de vacinação parcial (para quem aguarda a segunda dose) ou completa, para quem foi imunizado com a dose única ou já tomou

as duas doses, para a liberação da entrada. O decreto mantém a obrigatoriedade do uso de mascara de proteção facial e mantém suspenso o funcionamento de boates e casas de shows.

Araruama II

A prefeita de Araruama, Livia de Chiquinho, anda dizendo que o nome dela é “asfalto”. A moça foi em São Vicente de Paula, e deixou muito asfalto na localidade de Norival Carvalho. Em São Vicente, não se fala em outra coisa. Além da população, quem ficou muito feliz foi o presidente da câmara, Júlio César Coutinho.

Iguaba Grande

Na última sexta-feira, os vereadores de Iguaba Grande fizeram homenagem aos moradores da cidade, com entrega de títulos e medalhas e o único ausente teria sido o vereador Marcelo Durão. Nos corredores da câmara, o que se fala é que Durão não apareceu pois não teve refrigerante e salgadinho. O presidente teria vetado. Será que foi isso?

Búzios

Rola nos bastidores da política de Búzios, que o melhor café da cidade vêm sendo servido no gabinete do atual secretário de Turismo de Búzios: Dom de Búzios. O moço recebe vereadores, secretários e celebridades quase todos os dias com um belo café. Os vereadores Rafael Aguiar e Uriel Da Saúde são frequentadores assíduos.

Arraial do Cabo

A obra da Policlínica de Arraial do Cabo está concluída e a inauguração está marcada para terça-feira (31), às 17h. Feliz, o prefeito Marcelo Magno disse que com o funcionamento da Policlínica, além da qualificação da saúde, vai desafogar o Hospital Geral. Que venha mais obras.

São Pedro da Aldeia

São Pedro da Aldeia vacina moradores de 23, 22 anos ou mais contra a COVID, nesta semana. A cidade mantém os quatro pontos de aplicação de doses para todos os grupos. A vacinação ocorre das 8 às 12 horas.

Cabo Frio

Dr. Carlos Agualusa, delegado da Polícia Federal, cria da cidade de Cabo Frio, parece ter mandado um grande recado em sua rede social nesta semana, sobre o assunto que vem dominando os portais de notícias e a internet: a prisão de Glaidson Acácio dos Santos, proprietário da empresa G.A.S consultoria Bitcoin. Alguns políticos defenderam Glaidson, que está preso e vem sendo acusado de prática de pirâmide financeira. Veja o relato na íntegra: