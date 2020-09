O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 31

Iguaba Grande

O pré-candidato a vereador de Iguaba Grande, Renatinho da Saúde, preparou um “bonecão” para colocar nas ruas, e está causando ciúmes no grupo do MDB. Dizem que ficou idêntico a Renatinho. Basta saber se a justiça eleitoral vai deixar o boneco “desfilar” pela cidade. Júnior Bombeiro já pediu o endereço da fábrica. Se a moda pegar, vai faltar esquina para os bonecos em Iguaba na campanha eleitoral deste ano.

Cabo Frio

O ex-prefeito de Cabo Frio, Marquinhos Mendes, conseguiu derrubar na Justiça a votação na Câmara que rejeitou as contas dele de 2017 e o deixou inelegível. A decisão da Juíza da Terceira Vara Cível de Cabo Frio, Silvana da Silva Antunes, se baseia em três argumentos: o parecer do TCE não foi analisado; o ex-prefeito não foi intimado para a sessão de julgamento e a votação não foi secreta. A magistrada, na decisão, frisa que, embora a Câmara afirme que o ex-prefeito esteve na sessão, a presença dele não foi registrada em ata e também não há registro de que ele tenha tido o direito a defesa antes da votação.

Arraial do Cabo

Após fechamento de Tê, com o pré candidato Ton Porto, ainda rola uma pergunta na Praça do Guarani: “Tê é mesmo pré-candidato a vice?”. Pairam dúvidas no grupo do atual vereador Ton. E agora?

Araruama

Rola nos bastidores da política de Araruama, que Rodrigo Meira pode ser vice numa chapa com o pré-candidato a prefeito, André Mônica. Rola também que Dr. Marcelo Amaral, articula com a senhora Márcia Arcanjo. Do lado da prefeita Lívia de Chiquinho, a lista para pré-vice, segundo os bastidores, tem Raiana Alcebíades e Ezenildo Moura. No grupo de Lívia tem gente torcendo para o vereador, Júlio César Coutinho, conhecido comco Julinho, entre na lista.

São Pedro da Aldeia

O amor voltou correndo. Isso é o que rola no canhão da fofoca de São Pedro da Aldeia, com relação a situação da pré-candidatura de Elisângela Lobo. Segundo as informações, o PMB confirmou no final de semana, o fechamento político com o pré-candidato a prefeito Bruno Costa.

Búzios

A vereadora Gladys Nunes, pré-candidata a prefeita de Búzios, não logrou êxito no Recurso Especial Eleitoral, com pedido de anulação da condenação por não ter prestado contas, quando foi candidata a deputada estadual em 2018. Na Praça Santos Dumont, o que se fala é que Gladys anda muito apreensiva. Pelo visto, pode ter sido a última cartada.