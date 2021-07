O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 02

Cabo Frio

O Ministério Público ajuizou ação para que a Justiça determine que Cabo Frio retome de forma segura e presencial, ainda que de forma limitada ou híbrida, as atividades presenciais em sala de aula na rede municipal. O MP quer que a Justiça obrigue o município apresentar um cronograma e plano de ações de retomada das atividades e que faculte o comparecimento do aluno ao desejo de cada família. Segundo o MP, o prefeito José Bonifácio tem violado o direito à educação por entender, que todas as demais atividades comerciais e de prestação de serviços em Cabo Frio são mais prioritárias que a Educação, em completo desrespeito à ordem constitucional e legal.

Iguaba Grande

O deputado federal Luiz Lima (PSL) esteve visitando o município de Iguaba Grande, nesta sexta-feira (02), a convite do prefeito Vantoil Martins e dos vereadores Alan Rodrigues e Luciano Silva. O encontro foi na Câmara Municipal também estiveram presentes o Chefe de Gabinete, Fabinho, os vereadores, Junior Bombeiro, Marcelo Durão e Roberto Antunes. Luiz Lima anunciou uma emenda para a Academia da Saúde que está sendo construída no Bairro Vila Nova. Iguaba agradece.

Visita do Deputado Luiz Lima

Arraial do Cabo

O prefeito Marcelo Magno tirou o dia para visitar as obras no município nesta sexta-feira (02). Magno esteve no Mirante da Prainha, na quadra Esportiva do Colégio Francisco Porto Aguiar, na contenção desmonte de rocha e na obra de drenagem na comunidade da Cabocla. O moço “tá que tá”.

Búzios

Em Búzios, a dança das cadeiras já começou. O vereador Dom de Búzios vai assumir a secretaria de Turismo. Valmir Nobre, primeiro suplente, vai para a subsecretaria de Serviços Públicos para “colar” em Marcão. Quem se deu bem nessa movimentação foi o segundo suplente, Uriel Da Saúde, que vai assumir uma cadeira na câmara.

São Pedro da Aldeia

O prefeito Fábio do Pastel completou 180 dias de governo e com uma boa arrecadação. São Pedro da Aldeia arrecadou cerca de R$ 64 milhões. O que não deixa de ser um bom valor. Vale lembrar que Fábio do Pastel já enfrenta os críticos nas redes sociais.

Araruama

A punição dos trinta guardas municipais de Araruama virou polêmica na câmara. O vereador Oliveira da Guarda continua dizendo que caso venha a ser mantida a punição ele não terá como fazer da base do governo na câmara. Segundo o vereador, que falou para o Jornal de Sábado nesta sexta-feira (02), a secretária Flávia Corrêa estaria provocando a crise na guarda, com o que “chamou fofocas para a prefeita”.