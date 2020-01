O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 03

Cabo Frio

A prefeitura de Cabo Frio divulgou, ontem, o calendário de pagamento de dezembro e causou indignação dos servidores. O pagamento mais uma vez vai ser escalonado até dia 22. O governo do prefeito Adriano Moreno não consegue cumprir com o TAC assinado com o Ministro Público Estadual. Tá difícil!

Araruama

Os moradores do bairro Outeiro, em Araruama, estão reclamando de falta de água a 5 dias. O problema também nos bairros de Bananeiras e Distrito de São Vicente.

Búzios

O ex-vereador e agora secretário no Governo do prefeito André Granado, Joãozinho Carrilho, tem visitado alguma lideranças políticas em Búzios. Dizem que vários “guias políticos” tem levado Joãozinho Carrilho. Uriel da Saúde já faz parte da lista de “guias”.

São Pedro da Aldeia

O secretário Eron Bezerra foi eleito no canhão da fofoca de São Pedro da Aldeia o “coringa” do prefeito Cláudio Chumbinho. Dizem que o moço joga em todas posições no “time” do prefeito. Tá podendo!

Arraial do Cabo

O vereador Luciano Tequinho anda falando para os amigos em Arraial do Cabo que este ano de 2020 ele vai marcar posição como oposição. Vale lembrar que 2020 é ano eleitoral. Então…

Iguaba Grande

Rola nos bastidores da política de Iguaba Grande que o vereador Dr. Alessandro Grimaldi vai declarar apoio ao prefeito Vantoil Martins. Dizem que vai ser através de um vídeo nas redes sociais. Vamos aguardar!