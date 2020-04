O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 03

Arraial do Cabo

O prefeito Renatinho Vianna de Arraial do Cabo esta em casa com sintomas de Coronavírus segundo um assessor. O moço não recebe ninguém desde ontem na sua residência. Vamos para que tenha sido apenas uma gripe comum. Forças!

Araruama

O município de Araruama tem um caso confirmado de Coronavírus. É uma mulher profissional de saúde que está em isolamento domiciliar. Segundo a prefeita Lívia de Chiquinho disse em rede social, o município teve 32 casos suspeitos. Sendo 15 descartados, 16 aguardam e 1 caso confirmado.

Búzios

O caldeirão político de Búzios tá fervendo. Tudo por causa de partidos para a eleição de outubro. Joãozinho Carrilho perdeu o PL para o vereador Miguel Pereira que foi para os braços de Alexandre Martins. O vice-prefeito Henrique Gomes levou PSDB de Thomas Weber. Pelo visto, até sábado muita coisa vai acontecer! Aguardem os próximos capítulos da novela “eu quero um partido”.

Cabo Frio

Desabou ou desabaram o Galpão do Sal de Cabo Frio? Eis aí a grande polêmica de Cabo Frio nos últimos dias. O Galpão já havia sido tombado como patrimônio cultural imaterial histórico da cidade Lei 8606/2019, de autoria do deputado cabofriense, Dr. Serginho, que entrou em vigor no dia 1° de novembro do ano passado.

Iguaba Grande

A Secretaria Municipal de Saúde de Iguaba Grande informa a notificação de mais um CASO SUSPEITO do novo Coronavírus (COVID-19). O paciente é um homem de 36 anos, morador de Iguaba, marido de uma profissional da saúde que teve contato com caso confirmado em outro município. Seguindo protocolo determinado pelo Ministério da Saúde, ele teve o material coletado para análise e enviado para o Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels (LACEN-RJ). Com esta notificação, Iguaba Grande possui 1 caso confirmado, 7 suspeitos e 5 descartados.

São Pedro da Aldeia

O prefeito Cláudio Chumbinho ainda permanece em casa se recuperando de uma pneumonia. Chumbinho foi internado no último final de semana e teve alta hospitalar na terça-feira.