O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 03

Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio, Adriano Moreno, assina nesta sexta-feira (03), decreto de flexibilização as medidas de prevenção ao coronavírus. Adriano vai liberar o comércio ambulante, reabertura de quiosques e a prática de esportes ao ar livre. As praias continuarão fechadas.

Iguaba Grande

Os vereadores Paulo Rito e Balliester Werneck são, segundo os fofoqueiros de plantão, os políticos mais ciumentos de Iguaba. Dizem que eles estão morrendo de ciumes do pré candidato Marcelo Durão. Que coisa!



Arraial do Cabo

O prefeito Renatinho Vianna, de Arraial do Cabo, assina decreto de flexibilização as medidas de prevenção ao coronavírus nesta sexta-feira (03), mas só para o povo cabista. Segundo o prefeito, a barreira sanitária vai continuar atuando e as prais fechadas. A partir do dia 15 será permitida a reabertura de hotéis e pousadas.

Búzios

Os profissionais da Educação de Búzios realizam nova assembléia on line, às duas da tarde, desta sexta-feira para discutir os rumos da Greve Pela Vida que chega ao vigésimo sexto dia. O SEPE Lagos acusa op governo do prefeito André Granado de se recusar a negociar com o sindicato e a ouvir os trabalhadores, contrariando, de acordo com o sindicato, recomendação do Ministério Público do Trabalho. A categoria se recusa a retornar as atividades presenciais e o ano letivo em meio a pandemia do novo coronavírus sem a adoção de medidas que garantam a saúde de trabalhadores e alunos.



São Pedro da Aldeia

O presidente da Câmara de São Pedro da Aldeia, Bruno Costa, já está em casa, depois de receber alta do centro de tratamento da Covid-19, em Santo Aleixo, em Magé. Bruno cumpre isolamento social por determinação médica. O vereador foi diagnosticado com o novo coronavírus e caso agravou e ele foi internado no Hospital de Araruama e transferido sábado passado para Magé.