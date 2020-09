O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 04

Cabo Frio

O ex-secretário de Saúde de Cabo Frio, o médico Carlos Ernesto, está internado no Hospital Santa Izabel, com coronavírus. A assessoria de Ernesto não informou o estado de saúde dele. O empresário cabofriense, Zé da Picanha, também contraiu o vírus e se encontra internado no Hospital Universitário Gaffrée Guinle, no Rio. Segundo familiares, ele passa por exames e o quadro é estável.

Arraial do Cabo

O Partido Republicano, do pré-candidato a reeleição, Renatinho Vianna, marcou a convenção partidária para o dia 16 de setembro. Sem local definido, a maior preocupação agora é como realizar o evento sem causar aglomeração. E agora?

São Pedro da Aldeia

O vice-prefeito de São Pedro da Aldeia, Mauro Lobo, teve uma conversa nesta semana com a pré-candidata, Bia de Guga e o marido, Guga de Mica. Dizem que no encontro, o casal fez um convite para Mauro Lobo ser vice na chapa de Bia. Ao saber do encontro, o pré-candidato a prefeito, Dr. Stefano Leite, ligou para Mauro e o convidou para um café. Segundo informações, Mauro Lobo entrou na lista de pré-vice de Stefano. Disputado!

Araruama

Rola nos bastidores da política de Araruama, que na lista de pré-vices do ex-prefeito André Mônica, tem alguns pastores. O “olheiro” seria o vereador Ronni Rossi. Será?

Iguaba Grande

Até o momento, o município de Iguaba Grande está tranquilo em relação a eleição de novembro. Mas, tem gente dizendo que o clima deve esquentar nos próximos dias. Por enquanto, apenas o “corre corre” dos pré-candidatos.

Búzios

A lista dos fichas sujas do TCE foi o tema mais falado em Búzios, nesta sexta-feira (04). Os ex-prefeitos Mirinho Braga e Toninho Branco aparecem na lista. E não pára por aí, o prefeito André Granado também faz parte do listão. A relação serve de orientação para a Justiça Eleitoral impedir, ou não, com base na Lei da Ficha Limpa, que candidatos que aparecem na lista disputem as eleições municipais de novembro.