O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 04

Cabo Frio

O Decreto número 146/2020, que autoriza o poder executivo a desafetar áreas de terras para quitar dívida com a Prolagos S/A, mediante a doação, vira polêmica em Cabo Frio. Ouvintes da Rádio Litoral FM, 94,5, foram totalmente contrários e expressavam suas opiniões durante o programa. O vereador Rafael Peçanha, em entrevista na manhã desta sexta (04), disse que não acredita que seus pares abracem o decreto do prefeito Adriano Moreno, que esta no final do mandato. O povo está de olho.

Iguaba Grande

O prefeito mineirinho da Região dos Lagos, Vantoil Martins, anda sorrindo pela cidade e prometendo uma casinha para o Papai Noel. Claro que o grande presente ele já ganhou dos munícipes, que foi a reeleição. Em publicação nas redes sociais, Vantoil fez questão de dizer que Casa de Papai Noel será obra dos servidores do município e que a ação é para economizar. Muito bom!

Búzios

O advogado Joãozinho Carrilho (PRTB) é o novo presidente da Faetec. O moço, que foi candidato prefeito de Búzios na última eleição, prometeu se empenhar ao máximo a frente da Faetec no objetivo de transformar vidas.

Arraial do Cabo

O prefeito eleito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, foi ao hospital de Arraial do Cabo, nesta sexta-feira (4), para ver como a instituição está funcionando. Segundo informações, o prefeito chegou perguntando pelo responsável e ninguém se arriscou em nominá-lo. Que coisa!

Araruama

O vereador Buda ainda não se conformou em ter perdido a eleição. Buda entrou na justiça e espera mudar o resultado da eleição para a Câmara. E agora?

São Pedro da Aldeia

A galera da fofoca do canhão de São Pedro da Aldeia espera com ansiedade a divulgação da equipe do governo do prefeito eleito, Fábio do Pastel. Os fofoqueiros garantem que pelo menos dois secretários virão do atual governo de Cabo Frio, do prefeito Adriano Moreno. Será?