O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 04

Cabo Frio

Moradores de Tamoios, distrito de Cabo Frio, estão organizando, através das redes sociais, um protesto contra o prefeito José Bonifácio, para impedir a inauguração da sede do Parque do Mico Leão Dourado, no sábado. A manifestação, intitulada “Sem Hospital, Sem Sede do Mico Leão Dourado”, pretende impedir que o prefeito consiga chegar a sede do Parque. A concentração está marcada para a descida do Escorre Sangue, esquina com a Rua da Assembleia, a partir das 8 horas. O Parque do Mico-Leão-Dourado foi oficialmente criado em 1997. Com fauna e flora significativas para o município, o objetivo do local é preservar e defender uma das últimas áreas com remanescentes florestais da Mata Atlântica.

Arraial do Cabo

Um oficio do prefeito Marcelo Magno enviado ao conselheiro presidente da Agência de Energia e Saneamento Básico do Rio de Janeiro (AGENERSA-RJ), Thiago Mohamed Monteiro, evitou que a concessionária Prolagos ajustasse a tarifa de água em 22%. O prefeito usou como argumento a pandemia de Covid-19, responsável por causar queda na renda financeira das famílias cabistas. Parabéns!

São Pedro da Aldeia

O ex-prefeito Cláudio Chumbinho continua inelegível por decisão da Justiça. O juiz André Pinto, da 16º vara de Fazenda Pública, rejeitou pedido de anulação da sessão da Câmara que rejeitou as contas dele de 2017. O magistrado entendeu que a princípio não existe qualquer ilegalidade dos atos da Câmara aldeense e avalia que não é possível analisar se foram respeitados os trâmites em concordância com o Regimento Interno. A decisão da Câmara, em outubro do ano passado, que rejeitou as contas de do ex-prefeito, contrariou o parecer técnico do TCE, onde as contas foram aprovadas com ressalvas. A decisão da casa legislativa condenou Chumbinho a oito anos de inegibilidade.

Búzios

O vereador Lorram Gomes da Silveira retorna ao município na próxima terça-feira para audiência de instrução e julgamento marcada para 15 horas, no cartório da 1ª Vara. Lorram está preso desde o dia 30 de abril, no presídio José Frederico Marques. Ele é acusado de corrupção, organização criminosa, falsificação e estelionato.

O juiz de Búzios aceitou o pedido de bloqueio de bens do vereador no valor de cerca de R$ 9 mi. Somadas, as penas previstas podem ultrapassar 10 anos de prisão.

Araruama

O tema segurança causou uma grande discussão no município de Araurama, entre os vereadores Eloy Ramalho e Oliveira da Guarda. Oliveira saiu em defesa dos guarda municipais afirmando que Araruama não precisava de mais policiais e sim aumento salarial para os guardas. O motivo teria sido a ida do vereador Eloy ao Rio de Janeiro para encontrar o Coronel Camargo, diretor Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS), visando reforçar a segurança pública do município com mais policiais. O vereador Oliveira ficou bravo e chegou a dizer que é do governo, mas se for necessário “vai para briga”. Todo mundo sabe que o moço é bom de briga.

Iguaba Grande

Por ocasião do 26º aniversário do município de Iguaba Grande, a prefeitura inaugurou, na manhã desta sexta-feira (04), obras de calçamento da Rua Viseu, do bairro São Miguel. O material, sextavado, foi todo fabricado pelo município. Durante a inauguração, em que estavam presentes os vereadores Elifas Ramalho, Alan Rodrigues, Luciano Silva e Tikinho, todos fizeram o uso da palavra elogiando a administração do prefeito Vantoil Martins. O chefe de gabinete, Fabinho, foi visto na inauguração abraçando os moradores. O vereador Júnior Bombeiro, ao invés de ir para a inauguração, correu para a Praça dos Ubás para fazer uma filmagem. Então tá.