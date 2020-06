O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 05

São Pedro da Aldeia

O ex-vereador Guga de Mica testou positivo para COVID-19. Desde terça-feira, Guga se encontra em isolamento, mas passa bem segundo assessores.

Cabo Frio

A aprovação do Projeto de Lei que cria Codescaf- Companhia de Desenvolvimento de Cabo Frio, deixou vários pontos de interrogação no meio político de Cabo Frio. Muitos querem saber o porquê da criação de uma economia mista se a experiência com a Procaf foi das piores. Segundo especialistas, para administrar um pólo industrial bastava criar uma comissão de secretários.

Iguaba Grande

No próximo dia 8 junho, o município de Iguaba Grande, vai estar comemorando 25 anos de emancipação político administrativa. Devido a pandemia os shows serão online no dia 7. No dia 8 vai acontecer o hasteamento da bandeira e missa. Parabéns para a princesinha da Região dos Lagos!

Araruama

A presidente da Câmara de Araruama, Penha Bernardes, contratou uma empresa para fazer higienização das dependências da casa legislativa. Segundo informações, a moça testou positivo para COVID-19 e por isso não quer nenhum coleguinha com o vírus. Terça-feira a Câmara voltar aos trabalhos.

Búzios

O Sombra viu o vereador Dom de Búzios na padaria de Paulo Beiçudo na manhã de quinta-feira (04). Dizem que os dois não estavam se “bicando”. Pelo visto, Beiçudo voltou a “amar” Dom de Búzios. No interior da padaria, tinha gente dizendo que o pagodeiro, Leandro Lance Maneiro, tem tirado o sono de Robinho, ex-secretário municipal no governo, Henrique Gomes.

Arraial do Cabo

E as movimentações pré eletorais estão muito interessante. A lista tem os nomes do prefeito Renatinho Vianna, Marcelo Magno, Tom Porto, Tê e Deivinho. Só que os cientistas políticos do Cabo como falam os cabistas, vêem que Tom Porto, está ficando isolado. O motivo é que Tê, Marcelo Magno, Deivinho e Andinho estão conversando e do outro lado, existe a máquina do governo, com o prefeito Rentinho Vianna. A pergunta é: “qual seria o caminho para Tom Porto”?