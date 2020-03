O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 06

Cabo Frio

O secretário Miguel Alencar, que teria de deixar a secretaria por ser candidato a vereador, pode ser exonerado da pasta do governo Adriano Moreno. Uma briga com Cati, homem forte do governo, seria o motivo. Nos bastidores o que se fala é que a “mosca azul” picou o moço.

Araruama

O vereador Oliveira da Guarda, o Zagueirão, usou as redes sociais junto com a eposa, Nayra Santana, para responder às últimas divulgadas pelo portal Fala Araruama. Segundo Nayra Santana, o motivo de ter pedido para assumir o cargo de merendeira, teria sido a “situação insalubre no preparo dos alimentos das crianças”. Na postagem, Oliveira chama Lívia de Chiquinho e o primeiro ministro Chiquinho da Educação de casal do mal. Caldeirão ferve em Araruama.

São Pedro da Aldeia

O canhão da fofoca de São Pedro da Aldeia vive dias de muito movimento. Tudo por causa da eleição de outubro. O que o povo quer saber é com quem o governador Wilson Witzel vai ficar. Esta semana o presidente da Câmara postou uma foto nas redes sociais com Witzel. Logo o prefeito Cláudio Chumbinho disse que o apoio do governador é Dr. Stefano.

Búzios

Os vereadores da Câmara de Búzos aprovaram, por unanimidade, na na sessão de ontem, Projeto de Lei da vereadora Joice Costa que institui o “Consagra Búzios – Marcha Pela Família” no calendário oficial da cidade. A vereadora, na justificativa do projeto, lembra que o evento é uma marcha pela família tradicional, realizada desde 2017 e que reúne várias igrejas do Município num ato profético em prol das famílias buzianas. O projeto agora depende da sanção do prefeito. A presidente da Câmara Joice Costa retornou aos trabalho esta semana, após licença médica para retirada de um tumor benigno na cabeça.

Iguaba Grande

Grasiella Magalhães chegou da Itália e logo foi fazer visitas. Nesta quinta-feira, Grasiella foi vista pela cidade e pelo que se sabe a moça trabalha para montar uma nomita para a eleição de outubro.

Arraial do Cabo

O prefeito de Arraial do Cabo, Renatinho Vianna, não quer que os quatro vereadores que ocupam secretarias no governo antecipem o retorno a Câmara por conta da lei eleitoral. Ayron Freixo, Cleiton Barreto, Edilmar da Silva, o Neném da Cabocla, e Davi Pancinha tem até o dia 4 de abril para deixarem os cargos e concorrer a reeleição.

Os vereadores, de acordo com o prefeito, devem sair no prazo limite estabelecido pela lei. O retorno deles tira da Câmara os suplentes Willian Luz, Ary Vianna dos Santos, o Arizinho, Herval Macedo e Genival Alves Pacheco, o Júnior Chuchu.