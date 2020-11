O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 06

Búzios

Não convidem a presidente do partido Patriota, Eliane Cunha, e o ex-candidato a prefeito, Henrique Gomes, atual prefeito em exercício, para uma mesma festa. Os dois estão em rota de colisão, depois da resistência de Henrique Gomes da candidatura a prefeito de Búzios. Henrique anunciou apoio ao candidato do PDT, Leandro do Bope. A moça está indignada com Henrique Gomes.

Cabo Frio

Rola no Bairro da Passagem de Cabo Frio, que o empresário Marcelo Tenera sonhou que estava recebendo em sua residência o ex-deputado, Jânio Mendes, e o vereador, Aquiles Barreto. Dizem ainda que dias antes, Tenera já teria sonhado com os vereadores, Miguel Alencar e Aquiles Barreto, sentados no sofá de sua casa. Os fofoqueiros de plantão querem saber o porquê de tantos sonhos com essas pessoas. O Sombra tá de olho!

Arraial do Cabo

Um áudio com a suposta voz do ex- secretário cabista, Ronnie Plácido, demonstrando preocupação com o corpo à corpo do candidato Renatinho Vianna, viralizou no cabo. No áudio, Ronnie fala com uma pessoa, de nome Daniel, sobre o sucesso do evento de Renatinho. Ele faz uma alerta dizendo que “o jogo só termina cinco horas do dia quinze de novembro”. Ronnie também diss que conversou com ambulantes da praia, que relataram o sucesso do evento do candidato. E agora?

Iguaba Grande

Os políticos de Iguaba Grande têm ido à feira municipal com bastante frequência nesses dias que antecedem o pleito eleitoral. Nesta quinta-feira (05), a feira estava movimentadissima e lá estavam: Hugo Canelas e Grasiella Magalhães. Dizem que Hugo Canelas, ex-prefeito de Iguaba e aliado do atual prefeito Vantoil Martins, estava atento a todos os movimentos de Grasiella. Olheiro de luxo!

São Pedro da Aldeia

As fofocas do canhão dão conta de que o candidato Bruno Costa anda muito pensativo pela cidade. As línguas ferinas já arriscam a dizer que Brunão pode desistir da candidatura, mas pessoas próximas não confirmam. Muita calma nessa hora.

Araruama

As candidaturas dos irmãos, Luiz do Táxi, e a presidente da Câmara, Penha Bernardes, têm chamado a atenção dos eleitores araruamenses. Dizem que o “babado é forte” e a vereadora Penha têm andado muito nervosa pelos corredores da Câmara. Também não é para menos.