O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 06

Arraial do Cabo

Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Superintendência de Esporte, realizou, nesta sexta-feira (6), a 1ª gincana paralímpica do Município, no Estádio Municipal Hermenegildo Barcelos. Participaram em torno de 30 assistidos pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae). Foram cinco modalidades. Atletismo, lançamento de pelota, salto a distância, futebol e voleibol. Ao final da gincana todos saíram com uma medalha de participação. Todos são campeões!!

Araruama

A volta aos trabalhos na Câmara de Araruama, nesta semana, não teve nenhuma pauta especial, pelo fato do presidente, Júlio César Coutinho, estar se recuperando da Covid-19. O vereador Nelsinho Do Som, vice-presidente, conduziu as reuniões. Melhoras!

Iguaba Grande

A semana no município de Iguaba Grande foi pra lá de quente. Mas depois das entrevistas dos advogados, Pedro Canelas e Davi Figueiredo, sobre a decisão da juíza, Maira Valéria Veiga de Oliveira, tranquilizando os municipes, o clima voltou ao normal. Pelo menos é que se fala na prefeitura e na câmara.

Búzios

O prefeito Alexandre Martins, quer acabar com a obrigatoriedade de autorização da Câmara para que prefeito e vice se ausentem do município. A proposta de Emenda a Lei Orgânica foi encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça. A mudança, obriga, entretanto, que o Chefe do Executivo e o vice avisem, previamente, à Câmara de todas as viagens nacionais e internacionais que excedam 15 dias consecutivos, sob pena de perda do cargo. A proposta do governo aumenta de cinco para 15 dias o prazo para entrega de relatório de resultados da viagem à Câmara em caso de viagem em missão oficial.

Cabo Frio

Segundo informações, o prefeito José Bonifácio está perdendo o apoio da base aliada na Câmara. Os vereadores estão insatisfeitos com o excesso de vetos do prefeito a projetos de Lei aprovados pela Câmara. O vereador Léo Mendes disse que Bonifácio já acumula 123 vetos e estranha que Davi Souza, seja o parlamentar com o menor número de projetos vetados. Léo disse desconfiar de uma tentativa do prefeito de privilegiar o ex-lider de governo.

São Pedro da Aldeia

O prefeito Fábio do Pastel anunciou em live numa rede social que vai destinar o vale transporte dos servidores do município – cerca de R$ 400 mil por mês – para o Grupo Salineira. A decisão, de acordo com o prefeito, é um acordo para reduzir os prejuízos da concessionária, cerca de R$ 214 mil mensais, que ameaçou romper o contrato, paralisar a prestação do serviço e deixar o município.