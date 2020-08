O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 07

São Pedro da Aldeia

Rola no canhão da fofoca de São Pedro da Aldeia que Babau, pré-candidato a vereador, vem provocando muito ciúme nos vereadores. O moço, que é muito amigo do presidente da casa, Bruno Costa, vem gastando sola de sapato pelo município. Segundo um vereador, Babau está “abençoado”.

Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio, Adriano Moreno, não quis receber Dr. Serginho, deputado estadual, no gabinete da prefeitura, na tarde de quinta-feira (06). O deputado esteve no local para se reunir com o prefeito e discutir o destino dos respiradores cedidos pela prefeitura do Rio de Janeiro. Segundo o prefeito, os aparelhos estão “sucateados”. Foram momentos de muita tensão e o prefeito não aceitou que a reunião fosse transmitida pelo deputado através de uma live. Serginho disse que era uma questão de transparência, mas mesmo assim Adriano se recusou a participar.

Iguaba Grande

O grupo que compõe o Partido MDB de Iguaba Grande participou de uma palestra na casa do pré-candidato a vereador, Júnior Bombeiro, na noite de ontem (06). O tema foi eleição deste ano e “suas novas regras”. Tudo foi conduzido pelo advogado Pedro Canelas. Para fechar o evento, tiveram os tradicionais salgadinhos.

Búzios

Quem pensou que a vereadora Gladys Nunes estava em período de paz e amor se enganou. A moça voltou com a língua bem afiada para sessão desta quinta-feira (06). O alvo foi prefeito André Granado.

Araruama

O momento pré-eleitoral em Araruama é dos mais quentes. Com o pedido de data para o julgamento da apelação da prefeita Lívia de Chiquinho e do marido, o ex-prefeito Francisco Carlos Ribeiro, o Chiquinho da Educação, o “caldeirão” ferveu de vez. A oposição respirou e foi para a rua. Agora é aguardar novos capítulos dessa novela política.

Arraial do Cabo

Com a decisão do Tribunal de Justiça, desfavorável ao ex-prefeito Wanderson Cardoso de Brito, o Andinho, como ficará o tabuleiro político cabista? Essa é a pergunta que não quer calar na cidade. Na fila, querendo apoio estão Walter Lucio, o Tê, Marcelo Magno e Ton Porto. Para quem vai a “bênção” de Andinho?