O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 08

Iguaba Grande

A política em Iguaba Grande ferve nos últimos dias. Inicialmente, com projeto de redução de salários dos vereadores Jeffinho do Gás e Adalberto Moreira. Por último, a ex-prefeita, Grasiella Magalhães, que diz ser pré candidata, nas ruas. A moça tem colocado fogo no “parquinho”. Para alguns é só o início de tudo.

Búzios

O município de Búzios já tem seis pré candidatos a prefeitura para a eleição de outubro. São eles: Joãozinho Carrilho, Joice Costa, Gladys Nunes, Leandro do Bope, Alexandre Martins e Henrique Gomes. Nos bastidores, tem gente que ainda acredita outros nomes vão surgir.

Araruama

Os cientistas políticos de Araruama vêem na disputa eleitoral do pleito de outubro a disputa entre o grupo da prefeita Lívia de Chiquinho e Chiquinho da Educação chegando. E o grupo do ex-prefeito André Mônica é reforçado de nomes que estão chegando, como é caso do vice-prefeito Marcelo Amaral. A chegada de Arlindo Jr. também dá sinais de que parte do grupo do ex-prefeito Miguel Jeovani vai cair nos braços de André Mônica. A disputa vai ser como clássico Flamengo e Vasco, no Maracanã.

Cabo Frio

A notícia dada no programa Bom Dia Litoral, na Litoral FM, no início da semana que Aquiles Barreto seria pré candidato a prefeitura de Cabo Frio se confirma. O vereador tem ido ao encontro de líderes políticos de Cabo Frio, para comunicar tal decisão. Aquiles terá o apoio do ex-prefeito Marquinho Mendes.

São Pedro da Aldeia

O presidente da Câmara de São Pedro da Aldeia, Bruno Costa, montou o chamado “Blocão” com vários vereadores e, pelo visto, não vai parar no “Blocão”. Rola no canhão da fofoca, que o vereador Vitinho de Zé Maia é a nova paixão política do presidente Brunão.

Arraial do Cabo

O secretário de Governo de Arraial do Cabo, Cláudio Bastos, segundo informações, ganhou pontos com o prefeito Renatinho Vianna. No beco da fofoca da cidade, Claudio Bastos tá sendo chamado de “Júnior Baiano”. Neste caso, Tom Porto foi o atacante. Coisas do Cabo.