O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 09

Iguaba Grande

O governador Cláudio Castro esteve na manhã desta sexta-feira (09) na Região dos Lagos, e o primeiro município a ser visitado foi Iguaba Grande, onde participou da inauguração de uma unidade da Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec). Ao todo serão oferecidos sete tipos de formação, com duração de 20 semanas e 15 vagas para o segundo semestre. O povo merece e chegou em boa hora. Ou melhor, educação é bom qualquer hora.

Búzios

Não convidem o vereador Gugu de Nair e Felipe Lopes para a mesma mesa. Semana passada, numa reunião entre vereadores da base do governo e o pessoal da educação, o constrangimento foi geral. Felipe, ex-aliado e cabo eleitoral de Eduardo Cunha, e agora assessor do prefeito Alexandre Martins, estendeu a mão para cumprimentar Gugu, que o deixou com as mãos no ar.

Dizem que a briga começou por causa de vagas no estacionamento. O vereador não quer ver Felipe, nem pintado de ouro. É fogo no parquinho!

Cabo Frio

O governador Cláudio Castro encerrou sua visita a Região dos Lagos inaugurando as obras de reforma do Instituto Médico Legal (IML). Com ele estavam várias autoridades, entre elas, o Secretário de Ciência e Tecnologia, Sergio Azevedo, o Doutor Serginho. Finalmente o IML vai funcionar e assim minimizar o sofrimento das famílias e de municípios vizinhos.

Arraial do Cabo

Na próxima segunda-feira (12), a prefeitura de Arraial do Cabo vai iniciar o cadastramento das vagas para o ônibus universitário. As inscrições serão feitas na sede da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, situada na Rua José Pinto de Macedo, s/n, Prainha – dentro das dependências do CIEP Municipalizado 147, Cecílio Barros Pessoa.

O estudante terá que assinar um termo de responsabilidade, que será preenchido no ato do cadastro. Além disso, é necessário apresentar os seguintes documentos:

1) Declaração de Matrícula do período corrente;

2) RG e CPF ou CNH (uma cópia);

3) Duas fotos 3×4;

4) Comprovante de residência em nome do aluno (mínimo 3 meses).

Para outras informações entre em contato pelo telefone: 2622-4924.

Araruama

A prefeita de Araruama, Lívia Belo, a Lívia de Chiquinho, anunciará, durante live na próxima terça-feira, às 19h, a realização de um evento teste, em setembro, com a vacinação de 70% da população contra a COVID.

Lívia também vai anunciar novo calendário de antecipação de vacinas. Araruama imunizou nesta sexta-feira, moradores de 38 anos. O município também vacina com a segunda dose moradores de 60 anos ou mais.

São Pedro da Aldeia

A Casa da Flor, em São Pedro da Aldeia, vai passar por obras de conservação, orçadas em pouco mais de R$ 135 mil, a partir da próxima segunda-feira (12). As obras serão executadas pela empresa Jequitibá Restauro, sob orientação técnica do Iphan e inclui ações de limpeza, higienização, remoção e combate a infestação de cupins. Ao final da obra será entregue ao município um plano de conservação preventiva e continuada para a preservação do patrimônio. A última obra de recuperação estrutural na Casa da Flor foi concluída em dezembro de 2014, capitaneada pelo Instituto Casa da Flor e pelo Iphan.