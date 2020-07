O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 10

São Pedro da Aldeia

O canhão da fofoca de São Pedro da Aldeia, ferveu, nesta quinta-feira (09, por causa de uma postagem da vereadora Bia de Guga na página do Facebook do prefeito de Cabo Frio, Adriano Moreno. Será que Bia vai arriscar um apoio de Adriano Moreno, que tem grande reprovação em seu gorverno e não consegue gerir o município cabofriense?

Búzios

Coisa de maluco o que aconteceu no grupo de Whatsapp do vice-prefeito e pré candidato a prefeito Henrique Gomes. Um indivíduo enviou uma foto do pênis para o grupo e deixou o grupo e Henrique Gomes muito bravo e com razão. Loucura, loucura, loucura!

Cabo Frio

A situação da Prefeitura de Cabo Frio beira o colapso administrativo. Caminhões da COMSERCAF parados, máquinas e salários atrasados dos servidores. Onde vamos parar?

Araruama

O assunto que dominou a sessão da Câmara de Araruama: A Saúde da região está a beira do colapso. Os Hospitais Roberto Chabo, em Araruama e HC Lagos, em Bacaxá, não tem sedativos para manter pacientes em estado grave, inclusive grávidas, vítimas de coronavírus, nos respiradores. Trabalhadores da Saúde das duas unidades, que estão na linha de frente do combate ao COVID-19 contam que estão sem receber salários há dois meses e revelam, com exclusividade, que tem presenciado cenas terríveis provocadas pela falta de medicamentos nos dois Hospitais.

Os profissionais da saúde alertam que a situação é dramática e avisam que a suspensão dos serviços nas unidades vai paralisar todo o pronto-atendimento da região. O Hospital de Araruama, por exemplo, é referência no atendimento a pacientes vítimas de politraumatismo.

Iguaba Grande

O Sombra descobriu que o que o vereador Balliester Werneck estava com ciúme do subsecretário de Renato por causa de Marcelo Durão. Acontece que Durão é o pré candidato de Renato. Aí bateu muito ciúme e quase sobrou para Júnior Bombeiro. Que coisa!



Arraial do Cabo

O município de Arraial do Cabo virou o “caldeirão” das Fake News. Isso significa que a campanha eleitoral deste ano vai ser com muito problemática. As autoridades terão que agir e logo.