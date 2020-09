O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 11

Cabo Frio

Em convenção com aproximadamente 2 mil pessoas na área de Eventos de Cabo Frio, o partido Republicanos confirmou Dr. Serginho candidato a prefeito de Cabo Frio e o empresário, Carlinho Pedregulho como vice. Muitas autoridades participaram do evento, deputados estaduais e federais, inclusive Eduardo Bolsonaro, filho do presidente da República. Pelo visto o moço vai colocar pressão total na campanha.

São Pedro da Aldeia

Dizem que a política separa, mas não é sempre assim. Em São Pedro da Aldeia, depois de alguns anos sem se falar, Kikinho e Tonho do Baixo voltaram as boas. Tudo aconteceu na convenção do PROS. Zeco e Matheus foram os responsáveis pela reconciliação.

Iguaba Grande

Para os cientistas políticos de Iguaba Grande, a disputa por uma cadeira na câmara, para os candidatos do MDB, vai ser um “clássico” eleitoral. O MDB é um dos partidos com nomes mais fortes do município e segundo prognóstico, pode eleger até três vereadores. Todo mundo sabe que não vai ser fácil.

Búzios

O partido Republicanos de Búzios confirmou o ex-vereador e ex-vice-prefeito, Alexandre Martins, como candidato a prefeito e o vereador Miguel Pereira como vice, nesta quinta-feira (10). Nesta sexta-feira, Joice Costa do Progressista e Joãozinho Carrilho fazem suas convenções. O jogo vai começar.

Araruama

A briga está forte em Araruama entre os irmãos Luiz do Táxi e a presidente da Câmara, Penha Bernardes. Luiz alega que a irmã seria candidata a vice e ele sairia vereador. Só que pelo visto Penha Bernardes, delineou da ideia e tentará a reeleição na Câmara. E agora Luiz?

Arraial do Cabo

Acontece neste sábado (12), no sindicato, a convenção do Solidariedade que deve oficializar a candidatura de Marcelo Magno a prefeitura. O evento está marcado para as 19h. O Democratas, de Ton Porto, realiza a convenção no último dia do prazo, quarta-feira (16), na antiga arena 22, as 15h. No mesmo dia, o Republicanos também fará a convenção, na Rua Rebeche, estilo Drive-in. O pré-candidato Renatinho Vianna ainda não disse quem será seu vice, mas a fila é grande. Kall Alemão, Kafuru, Assis e Dudu de Nardinho