O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 11

Iguaba Grande

A casa do Papai Noel de Iguaba Grande será aberta nesta sexta-feira (11), às 18h, com visitação aberta ao público até 10 de janeiro de 2021. O prefeito Vantoil Martins vibrou como uma criança com a obra que foi realizada pela equipe de marceneiros da secretaria de Turismo. Parabéns pela iniciativa!

Araruama

O Sombra ouviu falar nos corredores da Câmara de Araruama que a vereadora Penha Bernardes vem tentando se aproximar do irmão Luiz do Táxi, que também conseguiu se eleger na eleição deste ano. Segundo informações, a relação dos dois que são irmãos ficou abalada porque Luiz do Táxi queria que Penha fosse candidata em outro partido, para nenhum dos dois correr riscos de perder a eleição. Penha Bernardes não teria aceitado e os dois foram candidatos no mesmo partido e deu certo. Os dois foram eleitos. Pelo o que se fala nos corredores, Penha Bernardes teria pedido a irmã Cida para conversar com o irmão Luiz. Será que vai rolar bandeira branca?

Arraial do Cabo

O prefeito eleito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, (SDD), em entrevista ao Programa Bom Dia Litoral, da Litoral FM, disse que grande parte de sua equipe será de técnicos. Magno também disse que sua experiência no privado vai ajudar na condução da administração pública municipal. No final da entrevista, Marcelo Magno prometeu muito trabalho para colocar o município de Arraial do Cabo em outro “patamar”.

São Pedro da Aldeia

Rola no canhão da fofoca de São Pedro da Aldeia que alguns vereadores eleitos no dia 15 de novembro andam perdendo o sono. O motivo seria uma apuração da justiça sobre o número de votos das mulheres nos partidos na eleição. Dizem que algumas candidatas não conseguiram ter nem um voto. Se for verdade, pode dar ruim para alguns, mas por enquanto é só fofoca do canhão.

Búzios

O número de pessoas diagnosticadas com a Covid-19 em Búzios assustou os moradores. Foram 120 pessoas com o vírus. Desde do início da pandemia, Búzios teve 24 mortes por conta da doença e 1.100 pacientes recuperados.

Cabo Frio

Dizem que Bebeto Cardoso e o vereador Jefferson Vidal estão na cotados para assumir a COMSERCAF. A pergunta é quem vai ser o presidente da COMSERCAF. O anúncio deve sair na próxima terça-feira (15).