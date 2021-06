O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 11

Cabo Frio

Os servidores de Cabo Frio decidem, na próxima segunda-feira, em Assembleia Geral virtual convocada pelos sindicatos, se aceitam ou não a proposta de pagamento do salário de dezembro apresentada pelo Governo. A Assembleia vai reunir todos os servidores da administração direta e indireta, ativos, aposentados, pensionistas e auxílio-doença que ainda não receberam Dezembro de 2020. O governo propôs pagar o atrasado em etapas, por faixas salariais, a partir deste mês. Os primeiros contemplados seriam os estatutários ativos, aposentados e pensionistas que recebem até dois salários mínimos líquidos. O pagamento dos demais servidores será negociado com os sindicatos.

Araruama

O ex-prefeito André Mônica falou para o Jornal de Sábado que não descarta uma pré-candidatura para deputado no próximo ano. O mesmo ressaltou que ainda é cedo, e que tem uma relação política estreita com a Deputada Franciane Motta, de Saquarema, e todas as decisões sairão de conversas futuras.

São Pedro da Aldeia

Informações dão conta de que as contas do ex-prefeito Cláudio Chumbinho, que estão na Câmara Municipal para votação, não estarão na pauta da próxima terça-feira (15). No Canhão da Fofoca já tem gente falando até sobre o parecer. Enquanto isso, nos bastidores, um grupo que defende a aprovação das contas segue trabalhando.

Iguaba Grande

Três vereadores de Iguaba tentaram convencer o presidente Balliester Werneck a convocar a eleição da mesa diretora para o segundo biênio. Foram eles: Paulo Rito, Marciley e o líder de governo, Luciano Silva. Dizem que durante a conversa sobre o tema Balliester nada teria falado, até trocava de assunto.

Búzios

O suplente de vereador, Dida Gabarito, que tem rondado a Câmara Municipal na expectativa de assumir uma cadeira no lugar do vereador Lorram Silveira, que se encontra preso na capital do Estado, espera que na próxima quinta-feira (17) tudo se resolva. Os fofoqueiros de plantão contam que Dida anda com tanta ansiedade que comprou um estoque de maracujá dos hortifrútis da cidade.

Arraial do Cabo

Como ocorre sempre, o carro da Polícia Federal, ao chegar em Arraial do Cabo na manhã desta sexta-feira (11), causou um reboliço. Já tinha gente dizendo que a polícia estava levando pessoas do atual governo presas, e que Ronnie Plácido (foto), o “homem do chapéu”, teria sido o primeiro a correr ao avistar a viatura. Para desmentir o boato, Ronnie posou do lado da viatura e passou mensagem para o Jornal de Sábado explicando que a PF solicitou que três funcionários do Instituto de Desenvolvimento de Arraial do Cabo (IDAC) fosse cedidos para trabalhar no aeroporto, e os mesmos estiveram hoje na sede do instituto.