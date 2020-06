O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 12

Arraial do Cabo

O ex-vereador Assis e o ex-secretário de saúde de Arraial, Kafuru, já colocaram seus nomes para compor chapa com o prefeito, Renatinho Viana. Segundo a turma da Praia dos Anjos, Assis está contando com o apoio de Capitão e seus “soldados”.

Iguaba Grande

Informações dão conta de que o vereador Balliester Werneck continua triste e com muito ciumes de Paulo Rito e de Marcelo Durão. O moço alega que o governo só “beija” eles, ou seja, só é Durão e Rito, bebem café “quentinho”. Os fofoqueiros falam que Balliester Werneck é um “jacaré”. Que coisa!

Cabo Frio

O secretário de Fazenda, Clésio Guimarães, classificou de crítica a atual situação financeira de Cabo Frio devida a crise da pandemia do novo coronavírus. Segundo o próprio, a queda de repasses chega a R$ 32 milhões de reais. Para os críticos, se o prefeito tirar os “cabides” a situação melhora.

São Pedro da Aldeia

O Sombra viu Elisângela Vieira, ex-Lobo, entrando na residência do vereador Naldinho Linhares com o presidente da Câmara, Bruno Costa, nesta quinta-feira (12). Segundo informações; o casamento político está fechado e não se fala mais nisso. Dizem que Vitinho de Zé Maia, ficou só observando de longe.

Búzios

Os apoiadores da pré candidatura do ex-secretário Joãozinho Carrilho estão uniformizanado uma resposta para os buziano ao serem perguntados sua caminhada. Dizem eles que o menino está “crescendo” nas caminhadas. Coisa da política de Búzios!



Araruama

A prefeita Lívia de Chiquinho quer estabelecimentos com mais de três funcionários e templos religiosos com termômetros infravermelhos que medem temperatura. O anúncio foi dado pelas redes sociais na última quarta-feira (10). Devagar e com responsabilidade a prefeita Lívia promete reabertura do comércio com anuência do MP, que já teria recebido um relatório de sua equipe técnica.