O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 12

Búzios

A Secretaria de Educação de Búzios foi interditada nesta quinta-feira (11) por causa de testagem positiva de alguns profissionais que atuam no local, com sede provisória na Escola Municipal Vereador Emídgdio Gonçalves Coutinho. A informação surgiu nas redes sociais da Secretaria de Educação. Segundo informações da própria secretaria, as atividades seram retomadas no dia 22 de fevereiro.

São Pedro da Aldeia

A prefeitura de São Pedro da Aldeia decretou ponto facultativo nas repartições municipais na próxima segunda-feira (15). Na terça-feira, dia 16, não haverá expediente devido ao feriado de Carnaval. Na quarta-feira (17), o início do funcionamento das repartições será ao meio-dia. A prefeitura ressalta que os serviços essenciais e emergências, como saúde, segurança e limpeza urbana, não serão afetados. Fonte portal da prefeitura de São Pedro da Aldeia.

Arraial do Cabo

A partir desta sexta-feira (12), moradores e visitantes poderão visitar às prainhas em Arraial do Cabo, das 7h às 18h. Para terem acesso gratuito às prainhas do Pontal do Atalaia é necessário que o veículo do morador tenha placa de Arraial do Cabo. Já os veículos emplacados em outros municípios pagaram uma taxa de R$ 20.

Cabo Frio

As provas do concurso público para a prefeitura de Cabo Frio, que seriam realizadas em março e abril deste ano, foram adiadas. O comunicado assinado pelo prefeito José Bonifácio, foi publicado no Diário Oficial e leva em consideração questões como a necessidade de um levantamento das reais necessidades de defasagem do quadro de funcionários permanentes. O governo também quer avaliar o impacto no Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração com os novos servidores. A datas as provas serão demarcadas tão logo sejam realizados os levantamentos necessários.

Araruama

O motorista do vereador, Thiago Moura, deu um ré na saída da Câmara de Araruama, e acabou batendo no picape do vereador, Luiz do Táxi, uma relíquia Toyota das antigas. Com o para-choque de alumínio amassado, Luiz do Táxi, deve reclamar até o fim do ano. Vale lembrar que no feijão oferecido pelo vereador Nelsinho do Som, está semana o moço reclamou o tempo todo.

Iguaba Grande

O secretário de Governo, Dr. Jales Lins, se reuniu com o empresário e diretor de eventos e comunicação da Inter Tv, Bruno Diniz, e a assessora de imprensa da Prefeitura, Evelyn Lole, para uma possível parceria de eventos fitness na cidade de Iguaba, ainda este ano. A modelo fisiculturista, Gracyane Barbosa, mulher do cantor, Belo, deve ser uma das personalidades presentes no evento.