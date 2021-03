O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 12

Araruama

A ex-presidente da Câmara de Araruama, a vereadora Penha Bernardes, foi indicada pelo Partido Liberal (PL) para ser a líder do partido na Câmara. Nos corredores da casa legislativa, todos estavam achando que o cargo seria ocupado pelo irmão dela, Luiz do Táxi, que é o famoso “reclamão” e que já estava reclamando do vereador Thiago Moura e de seu motorista, que bateu na sua relíquia, um carro Toyota. Com a entrada de sua irmã, o que se fala é que Luiz vai falar o resto do ano. Segundo consta, desde a eleição de 2020, os dois não se falam direito. E por falar em líder, o vereador Amigo Walmir anda sorrindo de orelha a orelha, depois de três meses foi nomeado líder do Governo da prefeita Lívia de Chiquinho.

São Pedro da Aldeia

Os fofoqueiros do canhão da fofoca e da calçada da fama andam falando que o ex-prefeito Paulo Lobo, que atualmente é um dos braços direito do prefeito Fábio do Pastel, andou sonhando que Fábio se afastava dele, e quase caiu da cama. É claro que isso é fofoca do canhão e da calçada da fama, que fica bem próxima a prefeitura de São Pedro.

Búzios

O prefeito Alexandre Martins intensificou as medidas de prevenção a propagação do novo Coronavírus, através de decreto publicado nesta quinta (11). O decreto proíbe a realização de festas, shows e eventos na cidade e limita a ocupação dos estabelecimentos comerciais e a lotação de veículos de transporte coletivo e alternativo a 60% da capacidade. A fiscalização nas barreiras sanitárias também foi intensificada. As pessoas terão a temperatura medida e a entrada na cidade só será permitida mediante apresentação de comprovante de residência, trabalho ou QR code que comprove que o turista está hospedado na cidade.

Iguaba Grande

O discurso de Fábio de Oliveira Costa, chefe de gabinete do prefeito Vantoil Martins, continua causando. Fabinho, como é carinhosamente chamado, pregou união na comemoração de seu aniversário. Para alguns que estavam presentes, Fábio mirou as eleições de 2024, pensando sucesso do grupo do atual prefeito.

Cabo Frio

O TSE confirmou nesta quinta-feira (11), por unanimidade – 7 votos a zero -, que o prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, estava apto para disputar a eleição municipal de novembro de 2020. Na decisão, o TSE manteve a decisão monocrática do Ministro Alexandre de Moraes, que derrubou a sentença do TRE, que considerou Bonifácio inelegível por conta de contas rejeitadas pelo TCE, no período em que ocupou a secretaria de Saúde de Arraial do Cabo.

Arraial do Cabo

O prefeito Marcelo Magno inaugurou, nesta quinta-feira (11), a obra de reforma da Praça Olívia Vidal. A área de lazer ganhou nova infraestrutura. Participaram da inauguração, o vice-prefeito Deivinho Brito; o Secretário de Obras, Pedro Caju; os demais secretários da Administração Municipal; o presidente da Câmara, Ângelo Shogun; vereadores; e o deputado federal, Carlos Jordy. “Essa é a primeira de muitas obras que faremos na cidade. Nas próximas semanas teremos muito mais. O município não vai parar” disse o prefeito.