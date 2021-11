O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 12

Iguaba Grande

Iguaba Grande vai ganhar uma agência do Sistema de Cooperativas de crédito do Brasil (SICOOB), até março de 2022. O que prevê termo de compromisso assinado pelo secretário de Planejamento, Eron Bezerra, e pelo diretor- presidente da instituição, o Neilton Ribeiro. O SICOOB e o maior sistema financeiro cooperativo do país. É composto por cooperativas financeiras e empresas de apoio, que em conjunto oferecem aos associados serviços de conta corrente, crédito, investimento, cartões, seguros, cobrança bancária, entre outros. A instituição tem todos os produtos e serviços bancários, mas não é banco. É uma cooperativa, onde os clientes são donos e os resultados são divididos entre os cooperados.

Arraial do Cabo

As obras de contenção emergencial da encosta da curva da Prainha e de construção do mirante em Arraial do Cabo, já tem previsão de conclusão: 30 de dezembro. A informação é do DER.

O departamento informou também que o transito na principal pista de acesso ao município – A RJ-140 – inter- rompido desde o início das obras, em maio, será liberado no próximo dia 30.

A obra custou R$ 4 milhões e 700 mil Reais aos cofres públicos. O mirante, que promete ser mais uma atração turística do município, tem cerca de 40 metros e vai contar com estacionamento para idosos e deficientes físicos.

Buzios

Búzios comemora nesta sexta-feira, 26 anos de emancipação político -administativa. O prefeito Alexandre Martins participa, esta noite, da Sessão Solene da Câmara, marcada para às seis da tarde, no Hotel Atlântico. A sessão vai homenagear com Título de Cidadão Buziano e com a Medalha Jose Bento Ribeiro Dantas, as pessoas que contribuiram para o crescimento da cidade. Entre os novos cidadãos está o biólogo Janis Roze, de 95 anos. Ele identificou e catalogou cerca de 500 espécies de pau- brasil no município e foi um dos criadores do Instituto Búzios Mata Atlântica, que abriu caminho para a criação de uma área de preservação de dez mil hectares.

Cabo Frio

“Mestres do Povo”, uma série documental que resgata os mestres populares da região, terá noite de pré-lançamento neste sábado, ás sete da noite, no Charitas, em Cabo Frio. A direção é de Ricardo do Carmo. Lucas MUller assina a fotografia da série que, em quatro episódios, retrata a vida de Mestres.

Araruama

A sessão da Câmara de Araruama da próxima terça-feira promete ser prá lá de quente. Além do vereador, Elói Ramalho, que virou oposição anda dizendo que vai guerrear com o governo, Lívia de Chiquinho, Oliveira da Guarda e Penha Bernardes, já estão com um discurso preparado. Dizem que a dupla parou as máquinas que iriam fazer uma obra enfrente um condomínio em Araruama. O casal tá podendo.

São Pedro da Aldeia

O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel, que esteve está em Brasília em busca recursos, disse que a viagem foi muito produtiva. Feliz com o resultado, Fábio disse que sempre que vai à Brasília, o município ganha recursos.