O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 13

Arraial do Cabo

O vírus do “cancela” tem preocupado os cabistas. Um caso suspeito fez se pronunciar na Rádio Litoral FM e nas redes sociais na tarde desta quarta-feira (12) para tranquilizar a população. Em todas as rodas de bate-papo o assunto em Arraial do Cabo era Coronavírus.

Cabo Frio

O vereador Miguel Alencar, segundo informações, anda muito nervoso pelos corredores da Prefeitura de Cabo Frio. Após brigar com o homem forte do governo Adriano, o Cati, Miguel já sabe que vai ter sérios problemas no DEM. Partido pode sofrer um esvaziamento total. O moço tá “fritando”.

Arraial do Cabo

O ex-secretário de Ordem Pública de Arraial do Cabo, Marcio de Oliveira, conhecido como Márcio Galo, alvo de operação de busca e apreensão do Ministério Público e da Polícia se disse surpreendido pela operação. Galo denunciado por exigir pagamento e vantagem indevida para a realização de evento na cidade, está em São Paulo a negócios e disse, numa rede social, estranhar os objetivos da operação e a ordem de apreensão do celular dele. O secretário adiantou que vai entregar o aparelho a polícia quando retornar a cidade e lembrou que fez três grandes licitações e em nenhuma delas se apropriiu de dinheiro público.

Búzios

O prefeito André Granado ainda não fez anúncio oficial sobre seu pré candidato a prefeitura, mas tudo leva a crer que Joãozinho Carrilho será o escolhido. Tanto é que Joãozinho já entregou a pasta de Desenvolvimento Social, Trabalhando e Renda para Marcelo Albino.

Iguaba Grande

A nota nas redes sociais do secretário de Meio Ambiente de Iguaba, Marco Antonio, informando que havia cancelado a licença de operação da PROLAGOS teria causado grande irritação no governo. Nos corredores da prefeitura, o que se fala é que Marco Antonio seria exonerado, mas devido ser pré candidato a vereador, o prefeito vai esperar a saída dele para ser candidato.

São Pedro da Aldeia

Os vereadores Naldinho, Claudinha, Mislene, Ediel, Edivaldo e Denilson, assinaram com o chamado “Blocão do Brunão, na residência do próprio. A vereadora Leni de Carlindo foi consultar o advogado Carlos Magno que a orientou a fazer primeiro a desfiliação. Uma questão de jurisprudência e medida de cautela.

Araruama

Todos em busca de partidos e nominatas. Em Araruama, o ex-prefeito André Mônica já tem 4, Fernando Caroço 1, Rodrigo Meira 1, Resende 1, João Cidadão 1 e primeiro ministro Chiquinho da Educação 5. Enquanto isso, André Mônica e Fernando Caroço travam uma batalha nas redes sociais.