O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 14

Araruama

O primeiro ministro, Chiquinho da Educação, ficou alguns dias quieto, mas voltou com a corda toda. Ele partiu para “cima” do ex-prefeito André Mônica, fazendo comparações da administração de André com a de Dona Lívia de Chiquinho. Chiquinho foi para a internet e chamou André Mônica de “André Moita”. Fogo no parquinho!

Cabo Frio

A nomeação do novo secretário de Saúde de Cabo Frio, o ex-deputado Iranildo Campos, não foi publicada na edição desta quinta-feira do jornal responsável pelas publicações oficiais da prefeitura. A exoneração do médico Carlos Ernesto Dornellas também não foi publicada. Iranildo é o quarto secretário a assumir a Saúde no governo Adriano Moreno. O ex-deputado assumiu informalmente a secretaria no início da semana. Desde então, vem realizando reuniões com servidores da pasta e visitando unidades de saúde.

Arraial do Cabo

Depois de um bom tem sem aparecer na Rádio Litoral FM, o secretário de Turismo de Arraial do Cabo, Olavo Carvalho, aproveitou a sexta-feira para degustar um café com Bernardo Ariston. O encontro rendeu aquele abraço e muitas emoções. “Na verdade, quem não é visto não é lembrado”.

Iguaba Grande

O vereador Adalberto Moreira que vinha falando em não diputar o pleito de outubro já se animou. Adalberto tem participado de várias reuniões na casa da ex-prefeita Grasiella Magalhães. No mesmo partido devem disputar, Adalberto, Elifas e Jeffinho do Gás.

São Pedro da Aldeia

O presidente da Câmara de São Pedro da Aldeia, Bruno Costa, não disse qual foi o teor da conversa com o prefeito Cláudio Chumbinho. No canhão, nesta quarta-feira(13) todos queriam saber o que Bruno foi fazer no gabinete do prefeito. Dizem que quem sabe o que rolou por lá é Renatão, homem forte de Bruno Costa.

Búzios

O ex-prefeito, Mirinho Braga, pelo visto, não está de “brincadeira.” O moço virou guia político do pré candidato a prefeito Leandro do Bope. Outro que não deixa o Leandro é o francês Nanani Mancini.